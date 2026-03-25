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Darts-Star Luke Littler sorgt für Überraschung

Littler sorgt für Überraschung

Darts-Profi Luke Littler besucht die englische Nationalmannschaft im Trainingslager - und gewinnt das interne Darts-Turnier.
Luke Littler spricht nach seinem Mega-Comeback im Finale des siebten Spieltags gegen Gerwyn Price mit SPORT1 über die sensationelle Aufholjagd.
SPORT1
Darts-Profi Luke Littler besucht die englische Nationalmannschaft im Trainingslager - und gewinnt das interne Darts-Turnier.

Darts-Profi Luke Littler hat der englischen Nationalmannschaft im Trainingslager einen überraschenden Besuch abgestattet. „Ein ganz besonderer Gast bei SGP“, schrieben die Engländer auf Instagram.

„SGP“ steht für St. George’s Park, dem Trainingsgelände des englischen Verbands in Burton upon Trent. Auch Littler postete zahlreiche Bilder, die ihn gemeinsam mit den Stars der Three Lions zeigten. Die Profi-Fußballer ließen es sich nicht nehmen, mit dem PDC Weltmeister ein Darts-Turnier zu veranstalten.

Luke Littler überreichte der Mannschaft nach dem Turnier eine eigens für sie designte Dartsscheibe mit dem Three-Lions-Logo in der Mitte. Damit könnten die Fußballer bis zum nächsten Aufeinandertreffen noch ein bisschen üben. „Bisher hat mir noch keiner der Jungs von England richtig Paroli geboten“, schrieb Littler unter seinem Beitrag.

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Luke Littler erhält besonderes Geschenk

Zum Sieg des inoffiziellen Turniers bekam der 19-Jährige ein England-Trikot mit der Nummer 180 und zahlreichen Unterschriften.

„Ein toller Tag, danke, dass ich dabei sein durfte. Der Sommer kann kommen“, bedankte sich Littler für die Einladung seiner englischen Kollegen.

Dass der Darts-Profi leidenschaftlicher Fußballfan ist, ist bekannt. Erst im Februar präsentierte er seinen Weltmeister-Pokal in der Halbzeitpause eines Premier-League-Spiels seines Lieblingsklubs Manchester United im Old Trafford.

Darts-Star Luke Littler in der Premier League gefordert

Für die englische Nationalmannschaft starten die Freundschaftsspiele am Freitag gegen Uruguay, bevor in der nächsten Woche dann gegen Japan gespielt wird.

Littler wird sich auf die Reise nach Deutschland machen. Am Donnerstagabend tritt „The Nuke“ im Rahmen der Premier League in Berlin (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) an. 

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