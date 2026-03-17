Philipp Lahm: "Wenn sich jeder dazu äußert, läuft irgendwas falsch"

Johannes Vehren , Niclas Löwendorf 17.03.2026 • 10:09 Uhr Drei Monate vor der WM wird viel über den möglichen Kader von Julian Nagelsmann spekuliert. DFB-Legende Philipp Lahm hat im Gespräch mit SPORT1 einen Rat für den Bundestrainer.

Die Frage, wie der Kader für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aussehen wird, bewegt Fußball-Deutschland schon drei Monate vor Turnierstart intensiv - nicht zuletzt wegen dem programmatischen und vieldiskutierten Interview von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu seiner Nominierungspolitik.

Im Gespräch mit SPORT1 hat sich nun Philipp Lahm, Weltmeister-Kapitän von 2014, zu seinen Erwartungen in Sachen WM geäußert - und erklärt, worauf es aus seiner Sicht bei der Kaderzusammenstellung besonders ankommt.

WM 2026: Lahm bekundet Vertrauen in Nagelsmann

„Wir haben gute Spieler und eine gute Mannschaft. Jetzt muss sich herauskristallisieren, wer ist unsere Mannschaft: Wer sind diese elf Spieler oder die fünf, die Verantwortung übernehmen?“, erklärte Lahm im Rahmen des Sepp-Herberger-Awards: „Vor dem Turnier müssen sie sich einspielen, um dann erfolgreich im Turnier Fußball zu spielen.“

Der 42-Jährige würde sich wünschen, wenn das DFB-Team bis zum Ende im Turnier bleiben würde. Das hieße, mindestens ins Halbfinale zu kommen, denn dann stehe entweder das Finale oder das Spiel um Platz 3 an. „Ich glaube, dass das möglich ist“, betonte Lahm.

Undav? Lahm legt sich nicht fest

Vor der Kadernominierung am Donnerstag für die beiden kommenden Testspiele gegen die Schweiz und Ghana wurde bereits viel über die Personalie Deniz Undav diskutiert. Der Stürmer des VfB Stuttgart berichtete zuletzt, dass er nicht in Kontakt mit Nagelsmann stehe. Am vergangenen Sonntag machte er dann die nächste Nagelsmann-Andeutung.

Auf die Frage, ob er Nagelsmann raten würde, Undav mitzunehmen, wandte sich Lahm gegen eine klare Festlegung in die eine oder andere Richtung: „Dafür haben wir einen Bundestrainer und wenn sich jeder dazu äußert, wer mit soll und wer nicht, dann läuft irgendwas falsch.“

Er verwies darauf, dass man bei Undav sehe, dass er ein Torjäger ist und der Stürmer wisse, wo das Tor steht: „Deswegen wird man sehen, was Julian Nagelsmann macht. Es sind ja auch noch ein paar Spiele und ein paar Wochen Vorbereitung bis zum Turnier.“