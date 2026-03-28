WM: Platzt der große Traum?

Moritz Pleßmann 28.03.2026 • 17:12 Uhr Endrick steht in der brasilianischen Nationalmannschaft vor einer großen Herausforderung. Das junge Talent kämpft um Einsatzzeiten und den Traum um eine WM-Teilnahme. Doch die Aussichten stehen schlecht - trotz guter Leistungen auf Vereinsebene.

Noch 78 Tage sind es, ehe die brasilianische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko am 14. Juni (0 Uhr) das erste Gruppenspiel gegen Marokko absolviert. Einer, der unbedingt mit dabei sein will: Endrick.

Doch das 19 Jahre alte Supertalent muss sich aktuell hinten anstellen. Bei der Testspiel-Niederlage gegen Frankreich (1:2) ließ ihn Trainer Carlo Ancelotti 90 Minuten auf der Bank sitzen. Ein herber Rückschlag für Endrick im Kampf um die begehrten Plätze im brasilianischen Sturm.

Noch bitterer: Mit Igor Thiago, Joao Pedro und Luiz Henrique erhielten gleich drei andere Offensivakteure den Vorzug vor Endrick. Ein schlechtes Zeichen, denn die Aussichten auf Einsatzzeiten sind ob der nahezu gesetzten Weltklassespieler um Vinícius Junior, Raphinha und Gabriel Martinelli ohnehin schon klein.

Ligue 1: Endrick wirbelt für Lyon

Endrick muss sich gedulden und bis zur Bekanntgabe des endgültigen WM-Kaders Ende Mai noch viel zeigen – obwohl er dies auf Vereinsebene derzeit absolut tut. Seit seiner Leihe von Real Madrid zu Olympique Lyon im Januar blüht Endrick regelrecht auf.

In 14 Pflichtspielen für OL erzielte er sechs Tore und bereitete weitere fünf vor. Gleich bei seinem Debüt im Coupe de France konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. „Ich bin sehr glücklich, mit der ganzen Mannschaft spielen zu können“, zitierte ihn L`Équipe nach dem Traumeinstand gegen Lille.

Es folgte ein Dreierpack gegen den FC Metz in der Ligue 1 und auch im internationalen Geschäft zeigte er seinen Torinstinkt. Im Europa-League-Achtelfinale gegen Celta Vigo erzielte er im Hinspiel einen Treffer, konnte das Aus aber nicht verhindern. Und dennoch merkt man Endrick an, dass er in Frankreich wieder besser in Form kommt.

Endrick: Probleme in der Nationalmannschaft

In der Nationalmannschaft scheint dies bisher noch nicht angekommen zu sein – im Gegenteil. Das letzte Spiel für die Selecao absolvierte Endrick vor über einem Jahr am 26. März beim 1:4 in der WM-Qualifikation gegen Argentinien. Seinen letzten Treffer erzielte er im Juni 2024 in einem Testspiel gegen Mexiko.

Oberschenkelprobleme hinderten ihn zwischenzeitlich an weiteren Einsätzen, doch auch nach dem Ende der Verletzung wurde er von Ancelotti nicht berücksichtigt. Im Oktober und November war er für die Spiele gegen Südkorea und Japan bzw. Tunesien und Senegal nicht nominiert worden.