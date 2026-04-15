Ekitiké verpasst die WM – noch keine offizielle Diagnose

SID 15.04.2026 • 20:22 Uhr Medien berichten, der Stürmer habe einen Achillessehnenriss erlitten. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bestätigt das noch nicht.

Die Verletzung des früheren Frankfurter Stürmers Hugo Ekitiké ist wie befürchtet so schwerwiegend, dass er die Fußball-WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada verpasst. Dies bestätigte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch. Ekitiké war am Dienstag beim Aus des FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt ausgewechselt worden. Laut Medienberichten handelt es sich um einen Achillessehnenriss.

„Er wird zu seiner Bestform zurückfinden, davon bin ich überzeugt. Ich wollte ihm aber meine volle Unterstützung sowie die des gesamten Trainerteams zusichern“, sagte Deschamps. Die Verletzung werde Ekitiké „leider daran hindern, die Saison mit Liverpool zu beenden und an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, fügte er hinzu.