Liverpool bestätigt schlimme Befürchtung bei Ekitiké

Der FC Liverpool hat den monatelangen Ausfall von Stürmer Hugo Ekitiké bestätigt. Der frühere Frankfurter Stürmer werde wegen eines Achillessehnenrisses den Rest der Saison und auch die Fußball-WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada verpassen, teilte der englische Meister mit. Zuvor hatte bereits der französische Nationaltrainer Didier Deschamps vom WM-Aus berichtet.
Befürchtung bei Ekitiké bestätigt
Ekitiké war am Dienstag beim Aus des FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt ausgewechselt worden. Der Franzose werde „für die verbleibenden Wochen der Saison ausfallen und kann auch nicht an der diesjährigen Weltmeisterschaft teilnehmen“, hieß es am Donnerstag in einem Statement des Klubs.
Deschamps stützt Ekitiké
Deschamps hatte Ekitiké schon am Mittwoch Genesungswünsche mit auf den Weg gegeben. „Er wird zu seiner Bestform zurückfinden, davon bin ich überzeugt. Ich wollte ihm aber meine volle Unterstützung sowie die des gesamten Trainerteams zusichern“, sagte der Coach.
Ekitiké (23) war im vergangenen Sommer von Eintracht Frankfurt zum englischen Spitzenklub Liverpool gewechselt. Im September feierte er sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft, seitdem absolvierte er acht Länderspiele und hatte beste Chancen, von Deschamps für die WM berufen zu werden.