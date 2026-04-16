Liverpool bestätigt schlimme Befürchtung bei Ekitiké

SID 16.04.2026 • 12:54 Uhr Nationaltrainer Deschamps hatte Ekitiké schon am Mittwoch Genesungswünsche mit auf den Weg gegeben. Der FC Liverpool bestätigt nun, was bereits befürchtet wurde.

Ekitiké war am Dienstag beim Aus des FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt ausgewechselt worden. Der Franzose werde „für die verbleibenden Wochen der Saison ausfallen und kann auch nicht an der diesjährigen Weltmeisterschaft teilnehmen“, hieß es am Donnerstag in einem Statement des Klubs.

Deschamps stützt Ekitiké

Deschamps hatte Ekitiké schon am Mittwoch Genesungswünsche mit auf den Weg gegeben. „Er wird zu seiner Bestform zurückfinden, davon bin ich überzeugt. Ich wollte ihm aber meine volle Unterstützung sowie die des gesamten Trainerteams zusichern“, sagte der Coach.