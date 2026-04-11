FC Bayern: Matthäus kanzelt Kahn wegen Musiala ab

Maximilian Huber 11.04.2026 • 23:41 Uhr Oliver Kahn empfiehlt Jamal Musiala einen Verzicht auf die Teilnahme an der Fußball-WM. Der Bayern-Star lehnt den Vorschlag ab, Lothar Matthäus findet Kahns Aussage überflüssig.

Jamal Musiala hat den Vorschlag von Oliver Kahn, auf eine Teilnahme an der Fußball-WM zu verzichten, entschieden abgelehnt.

Ob das eine Option sei? „Für mich eigentlich nicht, nein. Ich will auf jeden Fall bei der WM spielen“, stellte Musiala nach dem Spiel bei Sky klar. „Ich habe nicht genau gelesen, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall will ich hingehen.“

FC Bayern: Dieser Kahn-Vorschlag zu Musiala sorgt für Wirbel

Kahn hatte am Donnerstag mit einer Empfehlung für Musiala aufhorchen lassen. Der ehemalige Torhüter und CEO des FC Bayern legte dem deutschen Nationalspieler nahe, auf eine Teilnahme an der WM zu verzichten, um wieder auf Topniveau zu kommen.

„Das ist doch das Allerwichtigste: Wenn ich spüre, irgendwas stimmt nicht in meinem Spiel – vielleicht bin ich noch nicht bereit, in die Zweikämpfe zu gehen – dann muss ich an mir arbeiten, bis ich wieder bereit bin“, hatte Kahn bei Sky gesagt.

Kahn-Aussage für Matthäus „unverständlich und überflüssig“

Eine Aussage, die nicht nur beim TV-Experten Dietmar Hamann für Unverständnis sorgte. Nach dem 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli echauffierte sich auch Lothar Matthäus über Kahns Vorschlag und sprang Musiala zur Seite.

„Ich bin überzeugt – anders als Oliver Kahn – dass er bei der WM für Deutschland ganz wichtig werden kann. Es ist nicht das erste Mal, dass Oliver Kahn und ich eine andere Meinung haben“, stellte der Rekordnationalspieler klar.

Die Aussage des einstigen Weltklasse-Torhüters ist für Matthäus „total unverständlich und überflüssig. Man kann sagen, dass er noch nicht in WM-Form ist. Aber er hat noch Monate und Wochen Zeit, wie andere Spieler auch.“

Lob von Kimmich für Musiala

In Hamburg steuerte Musiala ein Tor und einen Assist bei und wurde in der 84. Minute ausgewechselt. „Man merkt, wenn er kontinuierlich bei uns im Training dabei ist und seine Spiele bekommt, hat er immer seine Scorer, so wie heute“, lobte Joshua Kimmich.

„Natürlich ist es noch ein Weg, beständig diese Leistung alle drei Tage bringen zu können. Ich merke aber, dass sich sein Mindset gerade etwas verändert hat“, betonte Musialas Mitspieler: „Er wird jetzt positiver.“

Dem stimmte auch Leon Goretzka zu: „Man merkt im Training, dass es immer besser wird. Das Einzige, was nach so einer Verletzung hilft, sind Spielminuten.“

Er würde Musiala bei der WM „supergerne dabei haben. Er ist ja nicht mehr verletzt. Er hat heute ein Tor geschossen und ein gutes Spiel gemacht. Er ist einfach ein außergewöhnlicher Spieler, und den brauchen wir schon in unseren Reihen bei so einem Turnier.“