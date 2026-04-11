Mit Rekord! FC Bayern schießt sich für Kracher gegen Real warm

SID 11.04.2026 • 20:28 Uhr Die Münchner machen bei St. Pauli kurz vor dem zweiten Duell mit Real Madrid ernst. Leon Goretzka ist beim nächsten Schützenfest der Münchner eine besondere Ehre vergönnt.

Beim FC St. Pauli setzte sich das durchrotierte Starensemble von Trainer Vincent Kompany am Samstagabend mit 5:0 (1:0) durch und blieb ohne größere Blessuren.

Nächstes Schützenfest! FC Bayern knackt Rekord

Jamal Musiala (9.) und Leon Goretzka (53.) sorgten dafür, dass ihr Team den fast 54 Jahre alten Bestwert von 101 Saisontreffern von Gerd Müller und Co. übertraf. Michel Olise (54.), Nicolas Jackson (65.) und Raphael Guerreiro (88.) legten dann weiter nach – die Bayern stehen somit bei 105 Toren.

Kompany konnte zufrieden verfolgen, dass seine Mannschaft voll im Rhythmus blieb und die Vorbereitung auf den Real-Gipfel mit einem guten Gefühl angehen kann.

St. Pauli verpasste unterdessen die erhoffte Überraschung klar und nicht-einkalkulierte „Bonuspunkte“ gegen den Branchenprimus. Das Team von Trainer Alexander Blessin bleibt auf dem Relegationsplatz 16 in großer Gefahr.

Bayern legt den Fokus auf Madrid

Für die Bayern war die Bedeutung des Duells spätestens nach dem Patzer von Dortmund überschaubar. „Es ist unser Ziel, immer alles zu gewinnen“, sagte Bayern-Coach Kompany bei Sky aber am Tag nach seinem 40. Geburtstag.

Dennoch lag der Fokus längst auf dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League, dies belegte der Verzicht auf etliche Leistungsträger. Insgesamt sieben Wechsel im Vergleich zur Partie in Madrid (2:1) nahm Kompany vor.

Einzig Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Michael Olise standen erneut von Beginn an auf dem Rasen.

Große Freude bei Musiala

Das umgebaute Team machte aber schnell ernst. Laimer fand den Kopf von Musiala, dem Oliver Kahn jüngst mit vieldiskutierten Aussagen einen WM-Verzicht nahegelegt hatte.

Der 23-Jährige freute sich sichtlich über seinen zweiten Saisontreffer und hätte fast den dritten folgen lassen. Doch Musiala traf nach typischem Dribbling nur den Innenpfosten (27.).

Die Bayern dominierten, St. Pauli hielt aber mutig dagegen und kam seinerseits zur großen Ausgleichschance: Mathias Pereira Lage scheiterte letztlich am langen Bein von Minjae Kim (30.). Auch danach blieben die Gastgeber durchaus gefährlich in ihren schnellen Vorstößen.

Provokanter Jubel von Olise

Im zweiten Durchgang sorgten die Münchner dann schnell für klare Verhältnisse. Erst trug sich Goretzka technisch anspruchsvoll mit einem Volleyschuss in die Geschichtsbücher ein, dann vollendete Olise ins lange Eck und konnte sich einen provokanten Jubel vor den St. Pauli-Fans nach Pfiffen gegen ihn nicht verkneifen.

Als die Partie entschieden war, wechselte Kompany rasch Kimmich, Laimer und Olise aus, um Kräfte für den Real-Kracher zu sparen.