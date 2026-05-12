Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente glaubt, dass seine angeschlagenen Topstars Lamine Yamal und Nico Williams rechtzeitig bis zur WM gesund werden.
Yamal und Williams fit für WM
„Ich denke, dass alle genannten Spieler bis zum Beginn der Weltmeisterschaft fit und einsatzbereit sein werden, und ich glaube, auch für das erste Spiel“, sagte der Coach des Europameisters am Dienstag.
Yamal (FC Barcelona) und Williams (Athletic Bilbao) hatten wegen Muskelverletzungen zuletzt ihre Vereinssaisons vorzeitig beenden müssen.
Einsatz zum Turnierauftakt weiter fraglich
De la Fuente fügte derweil an: „Aber wenn es nicht für das erste Spiel sein sollte, dann eben für das zweite oder dritte, und das bedeutet keinen großen Rückschlag“, so der 64-Jährige, es sei „ein sehr hartes Jahr in Bezug auf Verletzungen“ gewesen.
De la Fuente erklärte zudem, dass sein WM-Aufgebot 26 Spieler umfassen werde, beim Testspiel am 4. Juni gegen den Irak sollen jedoch zusätzliche Spieler mit von der Partie sein. Spanien trifft zum WM-Auftakt am 15. Juni in Atlanta auf Neuling Kap Verde. Danach geht es in Gruppe H gegen Uruguay und Saudi-Arabien.