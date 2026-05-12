Yamal und Williams fit für WM

SID 12.05.2026 • 15:23 Uhr Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente ist davon überzeugt, dass seine Stars bis zum Turnierstart von ihren Muskelverletzungen genesen sein werden.

Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente glaubt, dass seine angeschlagenen Topstars Lamine Yamal und Nico Williams rechtzeitig bis zur WM gesund werden.

„Ich denke, dass alle genannten Spieler bis zum Beginn der Weltmeisterschaft fit und einsatzbereit sein werden, und ich glaube, auch für das erste Spiel“, sagte der Coach des Europameisters am Dienstag.

Yamal (FC Barcelona) und Williams (Athletic Bilbao) hatten wegen Muskelverletzungen zuletzt ihre Vereinssaisons vorzeitig beenden müssen.

Einsatz zum Turnierauftakt weiter fraglich

De la Fuente fügte derweil an: „Aber wenn es nicht für das erste Spiel sein sollte, dann eben für das zweite oder dritte, und das bedeutet keinen großen Rückschlag“, so der 64-Jährige, es sei „ein sehr hartes Jahr in Bezug auf Verletzungen“ gewesen.