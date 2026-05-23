Wegen Kimmich: Hoeneß kritisiert Nagelsmann scharf

Julius Schamburg 23.05.2026 • 20:55 Uhr Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisiert Julian Nagelsmann scharf - wegen Joshua Kimmich. Der Bundestrainer gibt sich entspannt.

Bayern-Patron Uli Hoeneß vertritt die Meinung, dass Joshua Kimmich von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft auf der falschen Position eingesetzt wird.

Schließlich läuft Kimmich im DFB-Team für gewöhnlich als Rechtsverteidiger auf, während er beim FC Bayern auf der Sechserposition zuhause ist – eine Position, die er persönlich auch bevorzugt.

Hoeneß: „Ich würde Joshua auf keinen Fall da verbrennen“

„Joshua Kimmich brauche ich im Mittelfeld. Auf keinen Fall rechts hinten“, sagte Hoeneß im Spiegel-Spitzengespräch: „Ich würde Joshua auf keinen Fall da verbrennen, weil er als rechter Verteidiger dem Spiel nicht so viele Impulse geben und nicht so Führungsspieler sein kann, wie er das beim FC Bayern ist.“

Nagelsmann konterte am Samstagabend die Kritik von Hoeneß: „Es ist wichtig, was ich mit Joshua bespreche und dass der Joshua weiß, was sein Job ist und das Joshua damit fein ist. Das ist er“, sagte der Nationaltrainer vor dem DFB-Pokalfinale zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart (Endstand: 3:0) in der ARD.