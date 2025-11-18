Pressestimmen: "Deutschland hat eine Warnung ausgesprochen"

SPORT1 18.11.2025 • 11:23 Uhr Mit einem klaren 6:0 gegen die Slowakei sichert sich die deutsche Nationalmannschaft das direkte WM-Ticket. Die internationale Presse gerät ins Schwärmen.

Die Playoffs abgewendet, das direkte WM-Ticket gelöst – nach ihrer Qualifikation für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada kann die deutsche Nationalmannschaft aufatmen. Zum Abschluss des Länderspieljahres 2025 zeigten sich die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch einmal von ihrer besten Seite.

Nach dem eher dürftigen 2:0 in Luxemburg folgte ein beeindruckendes 6:0 gegen die Slowakei. Der Tenor rund um die Mannschaft änderte sich daraufhin prompt ins Positive. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen.

SPANIEN

AS: „Wirtz weckt das Biest. Die Mannschaft besiegt die Slowakei und sichert sich ihr Ticket für die Weltmeisterschaft. So ist das eben mit Deutschland. Wenn es darauf ankommt, versagt es selten, und so war es auch am Montag in einem entscheidenden Spiel für die Zukunft einer Mannschaft, die während dieser Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft stark in Frage gestellt worden war.“

Sport: „Ein brillanter Wirtz führt Deutschland zur Weltmeisterschaft! Die Mannschaft von Julian Nagelsmann bot in der Red Bull Arena ein wahres Torfestival.“

Mundo Deportivo: „Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss sie im Kampf um den Titel immer berücksichtigen.“

Marca: „Die schönste Geschichte des Abends schrieb Assan Ouédraogo, der mit 19 Jahren vor seinen Fans sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und nach einem Hackenpass von Sané das sechste Tor des Abends erzielte.“

ENGLAND

Liverpooler Echo: „Florian Wirtz sendet Arne Slot eine Nachricht vor der entscheidenden Phase für Liverpool. Florian Wirtz hat seinen Kritikern in Liverpool nach zwei schnellen Vorlagen für Deutschland eine rechtzeitige Erinnerung geschickt.“

The Guardian: „Mit einer brillanten Leistung sicherte sich Deutschland mit einem 6:0-Sieg gegen die Slowakei die Qualifikation.“

BBC: „Eine beeindruckende Offensivleistung des viermaligen Weltmeisters Deutschland – und gleichzeitig das vierte Spiel in Folge ohne Gegentor.“

SCHWEIZ

Blick: „Deutschland lässt im Endspiel um den Gruppensieg gegen die Slowakei die Muskeln spielen. Nervenflattern im Showdown ums direkte WM-Ticket? Nicht bei den Deutschen.“

Tages-Anzeiger: „Deutschland zerpflückt die Slowaken und reist fix an die WM. Nach etwas Geknorze hat sich Deutschland doch noch ohne Umweg für die Fußball-WM 2026 qualifiziert.“

ÖSTERREICH

Kurier: „Es wurde spekuliert, es wurde gezittert – und am Ende wurde doch gefeiert. Deutschland spielte im entscheidenden Spiel um den Sieg in Gruppe A groß auf und schlug die Slowakei mit 6:0. Schon ein Remis hätte zum Gruppensieg gereicht.“

Kronen Zeitung: „Fußball-Deutschland atmet auf. Im „Finale“ der WM-Qualifikation präsentierte sich die DFB-Auswahl am Montag in Leipzig in stark verbesserter Form, zauberte beim 6:0-Erfolg über den direkten Konkurrenten Slowakei über weite Strecken und sicherte sich mit dem Sieg in Gruppe A auch das Fixticket für die Endrunde 2026.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Deutschland hat nicht gezittert. In einem spannungslosen Finale der Gruppe A gegen die Slowakei (6:0) am Montagabend hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die vor diesem letzten entscheidenden Spiel unter Druck stand, dank einer nahezu perfekten ersten Hälfte ihre Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert.“

Ouest-France: „Im Finale der Gruppe A hatte die deutsche Nationalmannschaft keine Zeit zum Zittern.“

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Deutschland überrollt die Slowakei und fliegt zur Weltmeisterschaft.“

Gazzetta dello Sport: „Keine Überraschungen bei den Ergebnissen des heutigen Abends. Deutschland und die Niederlande sind der Slowakei und Litauen jeweils zu überlegen, sodass diese beiden Mannschaften ihren Gegnern den Weg zur nächsten Weltmeisterschaft ebnen müssen.“

SLOWAKEI

Sport.sk: „Eine schmachvolle Niederlage im entscheidenden Spiel. Die Slowaken kämpfen in den Playoffs um die Teilnahme an der Fußball-WM. Am Ende kam es statt eines schönen Ausrufezeichens zu einem katastrophalen Fiasko!“

Novy Cas: „Blamage, Debakel und verzweifeltes Warten auf das Ende: Die höchste Niederlage in der Geschichte der slowakischen Nationalmannschaft!“

