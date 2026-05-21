El Mala nicht nominiert! Köln reagiert

Niklas Sagner 21.05.2026 • 21:21 Uhr Trotz starker Bundesliga-Saison fährt Said El Mala nicht mit zur WM. Beim 1. FC Köln kann man die Entscheidung von Julian Nagelsmann nur bedingt nachvollziehen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet bei der WM auf Shootingstar Said El Mala. Bei seinem Verein, dem 1. FC Köln, reagiert man mit Bedauern auf die Nicht-Berücksichtigung des 19-Jährigen.

„Wir als FC-Familie und natürlich auch ich persönlich finden es sehr schade, dass Said nicht mit zur WM fährt. Wenn man seine Entwicklung und seine Leistungen in dieser Saison betrachtet, hätte er es sich definitiv verdient“, wird Geschäftsführer Thomas Kessler von den Kölnern zitiert.

Zugleich respektiert man aber die Entscheidung des Bundestrainers: „Wir sind sehr stolz darauf, dass Said seine ersten Schritte in der Bundesliga bei uns gemacht hat – und er kann sehr stolz darauf sein, was er erreicht hat. Wir sind überzeugt davon, dass er nach der WM ein ernsthafter Kandidat für den Kreis der Nationalmannschaft sein wird“, sagte Kessler.

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Nagelsmann: „Saids Zukunft wird kommen!“

Said El Mala kam in dieser Spielzeit in allen 34 Bundesligaspielen zum Einsatz. Seit dem 25. Spieltag stand er stets in der Kölner Startelf. Der Linksaußen kommt auf 13 Saisontore.

Nagelsmann erklärt die Entscheidung gegen El Mala wie folgt: „Er hat eine tolle Rückrunde gespielt. Er passt aber natürlich auch zu der Spielidee von Köln sehr gut. Die Frage war: Ist er schon so weit für unsere Spielidee in einer anderen Angriffshöhe?“ Nagelsmann weiter: „Saids Zukunft wird kommen. Aber klar ist, so ein Gespräch ist immer kompliziert.“

Der Effzeh schrieb auf Instagram: „Lieber Said, deine Zeit im DFB-Team wird kommen. 18 Scorer-Punkte in deiner ersten Bundesliga-Saison sprechen für sich. Darauf kannst du sehr stolz sein und wir sind es auch!“

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sprach sich für El Mala aus. „Das sind die besten Spieler, die wir in Deutschland haben“, sagte Matthäus am Donnerstag im Format „Lothar legt los“ bei der Bild.

Nagelsmann setzt auf Sané, Karl und Beier

Julian Nagelsmann gab letztlich Spielern wie Leroy Sané, Lennart Karl und Maximilian Beier den Vorzug. Besonders zwischen Beier und El Mala muss es eine sehr knappe Entscheidung gewesen sein.