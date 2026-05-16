Wegen Neuer: Maier teilt in alle Richtungen aus

Stefan Kumberger , Moritz Thienen 16.05.2026 • 21:59 Uhr Die mutmaßliche Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft sorgt für mächtig Wirbel. Sepp Meier hat eine klare Meinung und teilt aus.

Fährt Manuel Neuer zur Fußball-WM oder nicht? Aktuell deutet alles darauf hin, dass der Torhüter des FC Bayern tatsächlich ein Comeback für Deutschland feiern wird.

Am Rande der Meisterfeier des deutschen Rekordmeisters am Nockherberg in München wurde auch Torhüter-Legende Sepp Maier zu den neuen Entwicklungen befragt.

„Ich glaube, dass viel zu viel Theater um das Thema gemacht wird. Wenn er noch spielen will, dann soll er spielen, aus, fertig! Das muss alleine Manuel Neuer entscheiden und der Trainer Nagelsmann“, sagte Maier.

Anschließend holte Maier so richtig zur Medienschelte aus: „Er ist doch schon zurückgetreten. Warum bohrt ihr da immer so rum? Lasst doch den Manuel in Ruhe und auch den Baumann.“

Er finde es unfair von den Medien, „dass ihr immer darauf so rumreitet. Nagelsmann hat doch gesagt, dass er (Baumann; Anm. d. Red.) die Nummer eins bei der WM ist, und der Manuel Neuer hat schon vor über einem Jahr gesagt, dass er aufhört. Was will man da jetzt noch hören?“ sagte der Weltmeister von 1974 auf SPORT1-Nachfrage.

Meier kritisiert auch Bundestrainer Nagelsmann

Dass Neuer tatsächlich zurück in die Nationalmannschaft kehrt, glaubt Maier übrigens nicht: „Wir wissen alle, dass der Manuel noch ein Weltklasse-Torhüter ist, aber er hat halt aufgehört. Ich glaube nicht, dass der Manuel Neuer mit zur WM fährt.“

Aber nicht nur die anwesenden Medienvertreter bekamen die Kritik zu spüren. Maier kritisierte auch Bundestrainer Nagelsmann.

Auf die Frage, ob dieser für das Theater der letzten Wochen mitverantwortlich sei, antwortete die Bayern-Legende: „Der Bundestrainer gibt keine Antwort. Der soll sagen: ‚Es ist erledigt und fertig‘. Der Baumann ist die Nummer eins und der Manuel Neuer will nicht mehr mitfahren. Dann ist es ganz einfach.“

Eine klare Meinung hat Maier auch zur Bayern-Saison: „Wenn man mit 15 Punkten Vorsprung Meister wird, ist das immer besonders. Da muss man mal die Liga fragen, was eigentlich los ist.“