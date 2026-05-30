WM 2026: Neuer-Comeback? Jetzt spricht Müller

Benjamin Zügner 30.05.2026 • 10:18 Uhr Manuel Neuers DFB-Rückkehr ruft auch Ex-Mitspieler Thomas Müller auf den Plan. Der MLS-Star sagt, was er über das Comeback denkt.

Nach langem Hin und Her ist Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurückgekehrt und wird das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer eins zwischen den Pfosten bei der WM 2026 in der USA, Kanada und Mexiko anführen.

Im Podcast „Bayern-Insider“ hat sich nun sein langjähriger Teamkollege im DFB- und Bayern-Dress, Thomas Müller, zu Neuers Comeback geäußert – und die Entscheidung befürwortet.

„Ja absolut, weil wir die Torhüter dabei haben wollen, die am besten spielen. Es ist natürlich die Diskussion da – Olli Baumann hat super gehalten und ist ein super Torwart –, aber wenn du Zugriff auf Manuel Neuer hast und gesehen hast, wie er auf der größten Bühne auch im Frühjahr noch gespielt hat, musst du ihn aus meiner Sicht mitnehmen. Dann natürlich auch als Nummer eins“, sagte Angreifer der Vancouver Whitecaps über die Situation.

DFB-Team: Müller unterstützt Sammer

Für den Hoffenheimer Keeper hat Müller derweil aufbauende Worte übrig: „Das schmälert aber nicht die Kapazität von Oliver Baumann.“

Über den öffentlichen Diskurs um die Entscheidung von Julian Nagelsmann und die folgenden Auswirkungen sagte Müller: „Beim Thema Kommunikation bin ich eher bei Matthias Sammer: Wir sind Leistungssportler und da gibt es Entscheidungen und Enttäuschungen, das gehört dazu. Aber wenn wir wieder erfolgreich sein wollen und uns dann aufhalten mit Diskussionen, dass irgendeiner eine Information zu früh, zu spät oder mit einem falschen Gesichtsausdruck erhalten hat …“

Jeder habe „die Möglichkeit, überragend zu sein und zu zeigen, dass er der Bessere ist – das ist keinem verboten“.