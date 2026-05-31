WM-Test: Deutschland - Finnland heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 31.05.2026 • 17:30 Uhr Am Sonntagabend muss die deutsche Nationalmannschaft im vorletzten Test vor der WM in Mainz gegen Finnland ran. Kann die DFB-Auswahl Selbstvertrauen für das Turnier sammeln?

Jetzt wird es ernst für die deutsche Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt am Sonntagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Mainz gegen Finnland an. Es ist der vorletzte Test, ehe es am 14. Juni zum WM-Auftakt gegen Curacao losgeht.

„Sicherlich schon ein paar Spieler“ seiner Wunschformation werden die Fans in der ausverkauften Arena sehen, versprach Nagelsmann, aber eben nicht alle. Und so ist der Test der Test für den WM-Notfall: Der Bundestrainer gibt Oliver Baumann, Felix Nmecha, Lennart Karl und Deniz Undav eine Bewährungschance – allesamt Spieler, „die noch reinrutschen könnten“ ins A-Team.

WM-Test: So können Sie Deutschland – Finnland live verfolgen

„Heute war er schon schneller unterwegs“, sagte Nagelsmann am Freitag über Rückkehrer Manuel Neuer, der noch Probleme mit der Wade hat, „er ist voll im Soll“. Festlegen, ob es für den 14. Juni in Houston reicht, wollte er sich aber nicht.

Neuers Kollegen „schärften“ derweil hinter verschlossenen Türen „die Abläufe nochmal“, die Nagelsmann im Laufe seiner Amtszeit eingeschliffen hat. Überfrachtet hat der so ehrgeizige Coach seine Spieler dabei nicht: „Wir wollen es in der kurzen Zeit nicht übertreiben. Taktisch werden wir die Welt nicht einreißen.“

23 Partien hat die DFB-Auswahl bereits gegen die Finnen bestritten. Die Bilanz ist mit 16 Siegen, sechs Remis und nur einer Niederlage durchweg positiv. Das letzte Duell ist fast zehn Jahre her.

Am 31. August 2016 gewann Deutschland mit 2:0. Davor gab es in der Qualifikation zur WM 2010 jedoch zwei Remis – ein 1:1 zu Hause und ein 3:3 in Finnland.

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