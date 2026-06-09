DFB-Team: Comeback von Manuel Neuer rückt immer näher

SID 09.06.2026 • 17:37 Uhr Für Torhüter Manuel Neuer ist es die zweite Einheit in den USA. Sein Comeback rückt immer näher.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao ohne personelle Probleme fortgesetzt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte am Dienstagmorgen (Ortszeit) alle 26 Spieler seines Kaders plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Rasen des W. Dennie Spry Soccer Stadiums in Winston-Salem.

DFB-Team: Neuer könnte zwei Legenden ablösen

Für Torhüter Manuel Neuer war es die zweite Einheit nach seiner Wadenverletzung. Ein Einsatz des 40-Jährigen am Sonntag in Houston gegen Curacao rückt damit näher.

Der Weltmeister von 2014 würde damit gleich zwei Legenden des deutschen Fußballs ablösen. Fritz Walter ist mit 37 Jahren, 7 Monaten und 24 Tagen der bislang älteste deutsche WM-Spieler, Lothar Matthäus mit 39 Jahren, 2 Monaten und 30 Tagen der älteste deutsche Nationalspieler.

Nagelsmann blickt voraus

Das DFB-Team reist am Samstag an den Spielort. Bis dahin will Nagelsmann nach den Siegen in der Vorbereitung gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) weiter am Feinschliff arbeiten.