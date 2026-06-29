American Dreams: Das geschah in der WM-Nacht

SID 29.06.2026 • 06:12 Uhr Die 72 Spiele der WM-Vorrunde sind vorbei, Spiel Nummer 73 ist eine zähe Angelegenheit. Dafür gefällt der DFB-Präsident beim Baseball.

HEKTIK: Jede bisherige WM wäre längst zu Ende gewesen, bei diesem Mammut-Turnier aber geht’s jetzt erst mal los. Nach 72 Spielen, die mal so eben in gut zwei Wochen reingepresst wurden. Nach 72 von 104 Spielen, von denen jedes für sich ein Super Bowl sein soll.

Spiel Nummer 73 hatte aus welchen FIFA-logischen Gründen auch immer tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal – es war das einzige am Sonntag. Muss man nicht verstehen. Oder hat sich da jemand gedacht, okay, 72 Spiele rum, lass mal durchschnaufen?

Zähe Angelegenheit zwischen Südafrika und Kanada

LANGEWEILE: Spiel 73, erstes von 16 Sechzehntelfinals, was auch heißt: Es sind noch 32 Mannschaften dabei, so viele wie erstmals bei der WM 1998 in Frankreich. Sollte Spiel 73 ein Vorgeschmack sein, wie die weiteren 31 ablaufen, dann gute Nacht. Südafrika gegen Kanada war tendenziell Fußball zum Abgewöhnen.

Wer das Spiel nochmal anschauen will: Bitte in doppeltem Tempo – zumindest so lange, bis Südafrikas Torwart den Ball endlich mal gespielt hat. Oder gar nicht. Oder vorspulen bis zur 90. Minute.

INSPIRATION: Immerhin, Spiel 73 gewann Kanada und somit die aktivere Mannschaft. Und nach 92 Minuten ersparte Stephen Eustáquio dem genervten Publikum eine weitere Verschwendung wertvoller Lebenszeit: Lucky Punch zum 1:0. Dass das Tor so spät fiel, sah Kanadas Trainer Jesse Marsch, ein Amerikaner, hinterher tatsächlich als „Inspiration“ für alle Menschen in Kanada.

Große Ehre für DFB-Präsident

MANGELWARE: Südafrikas Trainer Hugo Broos stellte derweil unverblümt fest, dass seiner Mannschaft, obwohl unverhofft erstmals aus der K.o.-Runde gestürmt, „Power und Tempo“ gefehlt hätten.

Was er dem Umstand zuschrieb, dass es in der südafrikanischen Pemier Soccer League eben nicht premium zugeht. Eine WM sei vom Niveau her zwei Stufen höher anzusiedeln. 19 von 26 Spielern im südafrikanischen Kader spielen demnach sonst drittklassig.

WURF: In der Major League Baseball ist der „Ceremonial First Pitch“ eine große Ehre – wenn man davon absieht, das bei mindestens 81 Heimspielen pro Klub immer jemand gefunden werden muss, der diesen ersten Wurf vom Wurfhügel (Mound) zur 18,44 Meter entfernten Home Plate würdevoll ausführt.