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Barca-Anruf? Kane sagt wohl Flick-Team ab

Kane erteilt Top-Klub wohl Abfuhr

Laut einem englischen Medienbericht hat Harry Kane einen Anruf vom FC Barcelona erhalten - und dem spanischen Giganten deutlich abgesagt.
Harry Kane überflügelt Gary Lineker und ist nun der erfolgreichste Angreifer der englischen WM-Historie. Bei seinem Tor gegen Panama fällt ein kurioses Detail auf.
Vincent Wuttke
Laut einem englischen Medienbericht hat Harry Kane einen Anruf vom FC Barcelona erhalten - und dem spanischen Giganten deutlich abgesagt.

Wie lange bleibt Harry Kane noch beim FC Bayern? Der Vertrag des Torjägers läuft noch bis 2027 – und nun bringen sich die ersten Interessenten in die Spur. Doch zumindest der FC Barcelona hat wohl keine Chance.

Laut einem Bericht der Daily Mail aus England hat der spanische Gigant beim Kapitän der englischen Nationalmannschaft angerufen. Doch Kane soll recht schnell danach für sich entschieden haben, dass er nicht wechseln möchte zum FC Barcelona.

Der Torjäger des FC Bayern soll den Katalanen ohnehin schon zuvor signalisiert haben, dass er kein Interesse an einem Engagement beim Team von Trainer Hansi Flick hat. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Kane sagt wohl Barca ab

Die Bayern wollen den Vertrag ihres Top-Torjägers unbedingt verlängern. Der 32-Jährige fokussiert sich aktuell aber mit der englischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Dort trifft Kane mit England im Sechzehntelfinale am Mittwoch auf die DR Kongo. Laut Daily Mail will der Stürmer nach der Rückkehr nach Europa dann einen neuen Vertrag mit Bayern aushandeln.

Beim Bundesligisten hat Kane in 147 Pflichtspielen bisher 146 Treffer erzielt und ist der klare Anführer in der Offensive.

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