Nächster Tiefschlag nach WM-Aus

Niklas Trettin 29.06.2026 • 08:02 Uhr Für Manuel Ugarte endet eine ohnehin enttäuschende WM mit einem persönlichen Tiefschlag. Der uruguayische Mittelfeldspieler erleidet einen Kreuzbandriss. Die Verletzung könnte auch Auswirkungen auf seine Zukunft haben.

Bittere Nachricht für Manuel Ugarte: Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Uruguay hat im abschließenden Gruppenspiel, das zugleich das Aus seiner Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 besiegelte, einen Kreuzbandriss erlitten.

Gegen Spanien blieb Ugarte kurz vor der Pause ohne gegnerische Einwirkung im Rasen hängen und ging sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Wenig später eilten die Teamärzte auf den Platz und versorgten ihn.

Ugarte konnte nicht weiterspielen und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Dabei hielt sich der Uruguayer die Hände vors Gesicht. Die Bilder ließen schon nichts Gutes erahnen, nun gab es die bittere Gewissheit. Der Uruguayer muss sich einer Operation unterziehen und wird mindestens sechs Monate pausieren.

Uruguay enttäuschte bei der WM

Die schwere Verletzung hat auch Auswirkungen auf die Planungen seines Klubs Manchester United. Weder unter Ex-Trainer Rúben Amorim noch unter dessen Nachfolger Michael Carrick konnte sich der Uruguayer nachhaltig durchsetzen.

Entsprechend galt ein Wechsel im Sommer als wahrscheinlich, zumal mehrere Klubs aus England und Italien Interesse gezeigt haben sollen. So dürften diese Transferpläne jedoch vorerst hinfällig sein.