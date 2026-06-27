Privatjet nach WM-Debakel offenbar gestrichen

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der uruguayischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 müssen sich die Spieler offenbar auf eine ungewöhnliche Maßnahme einstellen.
Kuriose Maßnahme nach WM-Debakel?
Der Fußballverband des südamerikanischen Landes soll beschlossen haben, den ursprünglich geplanten Charterflug für die Rückreise in die Heimat zu streichen. Das berichten mehrere uruguayische Medien übereinstimmend. Demnach müssen die Nationalspieler nun mit Linienflügen nach Uruguay zurückkehren.
Für die Südamerikaner endete die WM erneut in einem Debakel: Die „Celeste“ um Kapitän Federico Valverde von Real Madrid fährt nach drei enttäuschenden Auftritten und mit nur zwei Punkten als Gruppendritter wie vor vier Jahren bereits nach der Vorrunde nach Hause, im Land des Ex-Weltmeisters rumort es gewaltig.
WM: Uruguay enttäuscht in Nordamerika
Ein schlimmer Patzer von Torhüter Fernando Muslera besiegelte beim 0:1 gegen Spanien in Guadalajara das frühe Aus, nachdem Uruguay zuvor bereits nach enttäuschenden Vorstellungen nicht über zwei Unentschieden gegen Kap Verde und Saudi-Arabien hinausgekommen war.
Zudem soll Nationaltrainer Marcelo Bielsa bereits vor dem letzten Spiel mit einer Revolte innerhalb der Mannschaft konfrontiert gewesen sein. Der Unmut über den Coach dürfte nach dem frühen WM-Aus kaum kleiner geworden sein.