Nathaniel Brown zum FC Bayern? Das sagt Rudi Völler

Johannes Vehren 27.06.2026 • 17:59 Uhr Nathaniel Brown steht vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern. DFB-Sportdirektor Rudi Völler wird auf den anstehenden Transfer angesprochen - doch hält sich bedeckt.

Nathaniel Brown wird aller Voraussicht in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler wurde am Samstag auf einer Pressekonferenz gefragt, ob er den Wechsel bestätigen könne.

„Die Entwicklung in den letzten sechs Monaten beziehungsweise im vergangenen Jahr bei Eintracht Frankfurt ist beeindruckend“, begann der 66-Jährige und führte weiter aus, dass es kein Zufall gewesen sei, dass Brown bei der WM auf der linken Abwehrseite gesetzt sei. „Das hat er sich verdient“, betonte Völler.

Brown zum FC Bayern? „Warten wir mal ab“

Im Anschluss ging er auf den bevorstehenden Transfer ein: „Ob jetzt die Gerüchte, die jetzt da sind, stimmen … Warten wir mal ab. Ich würde es vielleicht sogar verraten, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es nicht.“

Nach SPORT1-Informationen haben sich zuletzt der FC Bayern und Eintracht Frankfurt auf die Konditionen des Transfers geeinigt. Demnach wird Brown für insgesamt bis zu 55 Millionen Euro Ablöse nach München wechseln.

Diese Summe beinhaltet mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Beim deutschen Rekordmeister soll Brown einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.