Nathaniel Brown zum FC Bayern? Das sagt Rudi Völler

Nathaniel Brown wird aller Voraussicht in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler wurde am Samstag auf einer Pressekonferenz gefragt, ob er den Wechsel bestätigen könne.
Brown zu Bayern? Das sagt Völler
„Die Entwicklung in den letzten sechs Monaten beziehungsweise im vergangenen Jahr bei Eintracht Frankfurt ist beeindruckend“, begann der 66-Jährige und führte weiter aus, dass es kein Zufall gewesen sei, dass Brown bei der WM auf der linken Abwehrseite gesetzt sei. „Das hat er sich verdient“, betonte Völler.
Brown zum FC Bayern? „Warten wir mal ab“
Im Anschluss ging er auf den bevorstehenden Transfer ein: „Ob jetzt die Gerüchte, die jetzt da sind, stimmen … Warten wir mal ab. Ich würde es vielleicht sogar verraten, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es nicht.“
Nach SPORT1-Informationen haben sich zuletzt der FC Bayern und Eintracht Frankfurt auf die Konditionen des Transfers geeinigt. Demnach wird Brown für insgesamt bis zu 55 Millionen Euro Ablöse nach München wechseln.
Diese Summe beinhaltet mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Beim deutschen Rekordmeister soll Brown einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.
Wie SPORT1 zuvor berichtete, hatten sich Brown und die Bayern bereits Anfang Juni auf einen Wechsel geeinigt. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger steht bis 2030 bei der SGE unter Vertrag.