WM 2026: So geht es für Deutschland in der K.o.-Runde weiter

Vincent Wuttke , Maximilian Lotz 21.06.2026 • 01:27 Uhr Deutschland ringt die Elfenbeinküste nieder und löst damit das Ticket für die K.o.-Runde. So könnte der weitere Weg für das DFB-Team bei der WM aussehen.

Deutschland ist weiter! Nach großem Kampf bei der WM schaffte die DFB-Elf in letzter Minute ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Damit ist klar: Die deutsche Mannschaft steht in der K.o.-Runde – erstmals seit dem Triumph 2014.

Aktuell liegt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen klar auf Kurs Gruppensieg. Ausschlaggebend für die Platzierung innerhalb der Gruppe ist bei Punktgleichheit der direkte Vergleich, den hat das DFB-Team gegen die Elfenbeinküste gewonnen.

Sollte Ecuador nicht gegen Curacao (JETZT im LIVETICKER) gewinnen, wäre das dritte Gruppenspiel gegen die Südamerikaner am Donnerstag (22 Uhr) für das deutsche Team bereits ein Schaulaufen als sicherer Erster.

Das sind die möglichen Deutschland-Gegner

Der Sieger der Gruppe E spielt am 29. Juni ab 22.30 Uhr deutscher Zeit im Foxborough Stadion der New England Patriots gegen einen der acht besten Gruppendritten. Der Gegner käme dann aus Gruppe A, B, C, D oder F. Aktuell wären dies Tschechien, Bosnien, Schottland, Paraguay oder Japan.

Wird Deutschland Gruppenzweiter, trifft das Team am 30. Juni in Dallas ab 19 Uhr deutscher Zeit auf den Zweiten der Gruppe I (Frankreich, Norwegen, Senegal, Irak).

Als Dritter würde sich die Spielansetzung für Deutschland erst kurzfristig klären. Möglich wären Partien zwischen dem 1. und 4. Juli gegen sechs Gegner – die Gruppensieger A, B, D, G, K und L. Hier stehen die USA und Mexiko als sichere Erste bereits fest.

Deutschland: Dreiervergleich um Gruppensieg möglich

Gewinnt Ecuador gegen Curacao, könnte es am letzten Gruppenspieltag zu einer besonderen Konstellation kommen. Wenn Deutschland dann das Spiel gegen Ecuador verlieren sollte und die Elfenbeinküste ihr Gruppenfinale gegen Curacao gewinnen sollte, hätten Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste jeweils sechs Punkte.

Dann käme es zu einem Dreiervergleich, bei dem zunächst nur die Ergebnisse aus den direkten Duellen der drei Nationen zählen würden. Demnach würde aber weiterhin Punktgleichheit herrschen, da jedes Team des Trios je einmal gewonnen und einmal verloren hätte.

Die Kriterien für die Platzierung lauten dann gemäß FIFA-Regularien:

Die bessere Tordifferenz aus den direkten Duellen der betroffenen Teams

Die meisten erzielten Tore aus den direkten Duellen der betroffenen Teams

In diesem Falle würde eine deutsche Niederlage gegen Ecuador mit mehr als einem Tor Differenz Platz drei für das DFB-Team bedeuten.

Sollte aber stattdessen weiterhin Gleichheit zwischen den einzelnen Teams herrschen, würden alle Gruppenspiele mit einbezogen. Dann könnte also Deutschlands deutlicher 7:1-Sieg gegen Curacao zum Auftakt noch wichtig werden.

Es zählen dann folgende Kriterien:

Die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Die meisten erzielten Treffer aus allen Gruppenspielen

Platzierung in der Fairplay-Wertung (Spieler und Offizielle) auf Basis der erhaltenen Gelben und Roten Karten