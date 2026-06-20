WM: Wie einst Arjen Robben - er begeistert die Niederlande

SID 20.06.2026 • 12:27 Uhr Schnell, trickreich, torgefährlich - Crysencio Summerville erinnert die Oranje-Fans an Arjen Robben. Gegen Schweden ist die Elftal auf seine Ideen angewiesen.

Als Teenie schnappte sich Crysencio Summerville immer wieder sein Tablet, klickte sich bei YouTube rein und schaute gebannt Hunderte Videos. „Ich war ein großer Fan von Arjen Robben“, sagt Summerville: „Wie er immer nach innen gezogen ist und dann abgeschlossen hat – das fand ich wunderschön.“ Und natürlich versuchte er, die Tricks der Bayern-Legende nachzumachen.

Vom Flügel mit dem Ball am Fuß nach innen ziehen, am Verteidiger vorbei – und dann mit Wucht und Effet ab in die lange Ecke. Summerville gelang zum WM-Auftakt mit den Niederlanden gegen Japan (2:2) nun tatsächlich eine erstaunliche und wunderschöne Kopie eines klassischen Robben-Tores.

Und dann war es auch noch der erste Länderspiel-Treffer für den 24-Jährigen, in seinem erst dritten Spiel für die Elftal. Pure „Freude“ und „Stolz“ habe er danach empfunden, sagt Summerville: Ein „Kindheitstraum“ sei in Erfüllung gegangen.

WM: „Bündel Dynamit“ verzückt Oranje

Dabei ließ ihn Bondscoach Ronald Koeman gegen Japan auf dem rechten Flügel, der Robben-Seite, stürmen. Eigentlich fühlt sich West-Ham-Profi Summerville auf der linken Seite zu Hause. Allerdings ist er auch noch nicht in der Position, große Ansprüche zu stellen.

Doch dem „Bündel Dynamit“ (New York Times) könnte die Zukunft bei Oranje gehören. Dass Koeman an seinem Teamkonstrukt rüttelt, ist äußerst selten. Doch für Summerville machte er eine Ausnahme, selbst als dieser das geplante Debüt im März verpasste oder mit West Ham aus der Premier League abstieg: Summerville war das WM-Ticket sicher, er erhielt den Vorzug vor Jeremie Frimpong.

„Er ist erst vor Kurzem zur Mannschaft gestoßen“, sagt der ehemalige Bundesliga-Star Micky van de Ven: „Aber wir haben ihn alle mit offenen Armen empfangen. Wir kennen seine Qualitäten, wir wissen, was er kann.“

Schnell, trickreich, torgefährlich, stark im Eins-gegen-eins – das sind Summervilles große Qualitäten. Er ist ein ständiger Unruheherd und klassischer Flügelstürmer wie ihn die niederländischen Fans lieben. In den heimischen Medien erhielt er nach seinem Premierentreffer gleich Bestnoten.

„Das einzige Highlight“, schrieb Voetbal Primeur, „Summerville überragt“, meinte Voetbal International.

Extraschichten mit Van Nistelrooy

Mit West Ham United ist der Gelobte gerade aus der Premier League abgestiegen, doch um seine Zukunft muss sich der Basketball-Fan keine Sorgen machen. Angeblich hat ihn der FC Liverpool auf dem Zettel, auch Manchester United jagt ihn – schon jetzt ist eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro im Gespräch.

Gut möglich, dass diese Summe während der WM noch in die Höhe schnellt.

Summervilles Unbekümmertheit, seine Frische, seine Ideen sollen Oranje auch im immens wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen Schweden (Samstag, 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Houston antreiben. Nach dem Remis gegen Japan muss jetzt ein Sieg her, damit vor dem letzten Gruppenspiel gegen Tunesien nicht das große Zittern anfängt.