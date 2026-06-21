Deutschlands WM-Gegner meckert: "Enttäuscht über den Mangel an Fairplay"

Julius Schamburg 21.06.2026 • 10:14 Uhr Vorwürfe gegen das DFB-Team. Der Trainer der Elfenbeinküste beschwert sich im Nachgang und kreidet Deutschland einen "Mangel an Fairplay" an.

„Wir nehmen uns an solchen Nationen ein Beispiel, um uns weiterzuentwickeln, und ich war dennoch ein wenig enttäuscht über den Mangel an Fairplay dieser deutschen Mannschaft“, beschwerte sich Faé auf der Pressekonferenz.

Diese Szene war der Auslöser für den Zoff

Auslöser war ein Zweikampf an der Seitenauslinie in der 80. Minute zwischen Kai Havertz und Wilfried Singo. Singo griff sich plötzlich an den hinteren linken Oberschenkel, hob seinen rechten Arm und spielte den Ball absichtlich ins Aus.

Julian Nagelsmann regte sich fürchterlich auf, dass es wegen besagter Szene überhaupt eine kurze Unterbrechung gab. Linksverteidiger Nathaniel Brown lieferte sich derweil ein Wortgefecht mit Faé.

Brown? „Er soll bescheiden bleiben“

„Was den jungen deutschen Verteidiger angeht, habe ich ihm einfach gesagt, er solle bescheiden bleiben. Es stimmt, er hat ein super Spiel gemacht, er ist in einer sehr, sehr starken Nationalmannschaft. Aber ich denke, er muss nicht schlecht über uns reden, nur weil er zurückliegt, oder weil es 1:1 steht und er gerne gewinnen würde“, klärte Faé auf.

Das Gleiche habe er auch dem deutschen Trainerstab gesagt. Faé hätte sich gewünscht, dass die Deutschen der Elfenbeinküste den Ball überlassen, nachdem Singo den Ball ja absichtlich ins Aus gespielt hatte.

Faé hätte sich von Deutschland „mehr Fairplay gewünscht“

„Von einer großen Nation wie Deutschland hätte man sich etwas mehr Fairplay gewünscht, als Singo den Ball aus dem Spiel nahm, weil er sich verletzt hatte. Wir hätten uns gewünscht, dass er ihn uns zurückgibt“, ärgerte sich Faé.