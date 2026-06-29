Diomande geht von Wechsel aus! Leipzig pocht auf Verbleib

SID 29.06.2026 • 23:11 Uhr Yan Diomande hat mit starken Leistungen Begehrlichkeiten geweckt. Auch bei der WM wird seine Zukunft zum Thema.

Der Poker um Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande wird heißer. Der 19-Jährige von RB Leipzig äußerte sich auf Nachfragen zu seiner sportlichen Zukunft am Montag in Dallas zunächst ausweichend, ließ dann aber eine klare Tendenz durchblicken. „Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern“, sagte Diomande.

Der Offensivspieler der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) trifft im Sechzehntelfinale am Dienstag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) auf Norwegen um Stürmerstar Erling Haaland. Weiterführend ging Diomande nicht auf das Thema eines Wechsels ein.

Es sei sein „Traum“, für sein Land zu spielen und mit ihm Geschichte zu schreiben: „Für mich ist es im Moment am wichtigsten, mich auf die WM mit meiner Nationalmannschaft zu konzentrieren.“

Leipzig erteilt Wechsel Absage

Zuletzt hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass Diomande einen Wechsel zum Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain anstrebt. Diomande soll die Verantwortlichen des französischen Spitzenklubs darüber informiert haben, dass Paris sein „bevorzugtes nächstes Ziel“ sei.

Sky berichtete zudem, dass es zwischen Diomande und PSG bereits „eine vollständige Einigung über einen Vertrag bis 2031“ gebe. Zuletzt hatte auch der FC Liverpool Interesse an dem schnellen Flügel-Stürmer signalisiert. Der Teenager hat in Leipzig im Vorjahr allerdings einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)