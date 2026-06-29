Der PSG-Plan bei Diomande

SPORT1 29.06.2026 • 14:50 Uhr PSG soll bei Yan Diomande kurz vor dem Durchbruch stehen. Der 19-Jährige bevorzugt wohl Paris - trotz Liverpool-Offerten.

Paris Saint-Germain steht im Werben um Yan Diomande wohl kurz vor dem Durchbruch. Der 19 Jahre alte Flügelstürmer von RB Leipzig hat den Parisern nach Informationen von The Athletic und L’Equipe klar signalisiert, dass er in diesem Sommer unterschreiben will. Auch bei der aktuell laufenden WM sorgt der Ivorer weiter für Schlagzeilen – und treibt das Interesse an.

Zwischen Klub und Spieler sind die letzten Details noch nicht komplett abgenickt, doch ein Fünf-Jahres-Vertrag gilt als nahezu ausverhandelt. In Paris soll Diomande weniger verdienen als bei Liverpool, das in den vergangenen Wochen massiv Druck gemacht hat. Die Reds sind nach übereinstimmenden Medienberichten bei Leipzig bereits vorstellig geworden, Diomande aber priorisiert PSG für seine Zukunft.

Transfermarkt: Wer macht das Diomande-Rennen?

Laut L’Equipe setzt PSG in solchen Fällen auf die bewährte Rollenverteilung: Trainer Luis Enrique wirbt persönlich für das sportliche Projekt, während PSG-Berater Luis Campos und Präsident Nasser Al-Khelaifi die finanziellen Leitplanken abstecken.

Weil Leipzig eine hohe Ablöse fordern soll, erwartet Paris auch Zugeständnisse vom Spieler – trotzdem wird der Deal wohl teuer werden. Englische Medien berichten von ersten Liverpool-Angeboten jenseits der 100 Millionen, PSG will wohl darunter bleiben.

Mintzlaff-Draht als Trumpfkarte

Ein Schlüssel liegt in den Chefetagen: L’Equipe verweist auf die enge Verbindung zwischen Leipzigs Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff und Al-Khelaifi, die regelmäßig im Austausch stehen. Mintzlaff sitzt zudem im Board der EFC (European Football Club) – jener Klubvereinigung, der auch Al-Khelaifi vorsteht. Hinzu kommen weitere Berührungspunkte zwischen QSI und Red Bull, was die Gespräche erleichtern könnte.

Diomandes mögliche Verpflichtung und die weiterhin diskutierte Personalie Maghnes Akliouche (Monaco) laufen demnach nicht gegeneinander, sondern sollen die Offensive nach geplanten Abgängen neu ausbalancieren.