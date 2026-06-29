Paris Saint-Germain steht im Werben um Yan Diomande wohl kurz vor dem Durchbruch. Der 19 Jahre alte Flügelstürmer von RB Leipzig hat den Parisern nach Informationen von The Athletic und L’Equipe klar signalisiert, dass er in diesem Sommer unterschreiben will. Auch bei der aktuell laufenden WM sorgt der Ivorer weiter für Schlagzeilen – und treibt das Interesse an.
Der PSG-Plan bei Diomande
Zwischen Klub und Spieler sind die letzten Details noch nicht komplett abgenickt, doch ein Fünf-Jahres-Vertrag gilt als nahezu ausverhandelt. In Paris soll Diomande weniger verdienen als bei Liverpool, das in den vergangenen Wochen massiv Druck gemacht hat. Die Reds sind nach übereinstimmenden Medienberichten bei Leipzig bereits vorstellig geworden, Diomande aber priorisiert PSG für seine Zukunft.
Transfermarkt: Wer macht das Diomande-Rennen?
Laut L’Equipe setzt PSG in solchen Fällen auf die bewährte Rollenverteilung: Trainer Luis Enrique wirbt persönlich für das sportliche Projekt, während PSG-Berater Luis Campos und Präsident Nasser Al-Khelaifi die finanziellen Leitplanken abstecken.
Weil Leipzig eine hohe Ablöse fordern soll, erwartet Paris auch Zugeständnisse vom Spieler – trotzdem wird der Deal wohl teuer werden. Englische Medien berichten von ersten Liverpool-Angeboten jenseits der 100 Millionen, PSG will wohl darunter bleiben.
Mintzlaff-Draht als Trumpfkarte
Ein Schlüssel liegt in den Chefetagen: L’Equipe verweist auf die enge Verbindung zwischen Leipzigs Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff und Al-Khelaifi, die regelmäßig im Austausch stehen. Mintzlaff sitzt zudem im Board der EFC (European Football Club) – jener Klubvereinigung, der auch Al-Khelaifi vorsteht. Hinzu kommen weitere Berührungspunkte zwischen QSI und Red Bull, was die Gespräche erleichtern könnte.
Diomandes mögliche Verpflichtung und die weiterhin diskutierte Personalie Maghnes Akliouche (Monaco) laufen demnach nicht gegeneinander, sondern sollen die Offensive nach geplanten Abgängen neu ausbalancieren.
Bei Goncalo Ramos soll ein Wechsel zur AC Milan mit einem Volumen von knapp 75 Millionen Euro verhandelt werden, dazu gilt Lee Kang-in als Abgangskandidat. Zudem hat Bradley Barcola noch nicht über 2028 hinaus verlängert, und auch die Zukunft von Ibrahim Mbaye (2028) bleibt offen – weitere Namen wie Eli Junior Kroupi stehen weiterhin wohl auf der Liste.