Ex-Bundesliga-Trainer sicher: "Natürlich ist er auch einer für den FC Bayern"

Lars Hinzberg 17.06.2026 • 13:33 Uhr Luka Vuskovic könnte sich bei der WM auch international ins Rampenlicht spielen. Landsmann und Ex-Bundesliga-Trainer Nenad Bjelica wagt einen überraschenden Vergleich - und bringt auch den FC Bayern ins Gespräch.

Mit 19 Jahren zählt Luka Vuskovic bei der WM bereits zu den großen Hoffnungsträgern der kroatischen Nationalmannschaft. Laut Kroatien-Experte und Ex-Union-Berlin-Coach Nenad Bjelica hat der Abwehrspieler auch das Potenzial, künftig für den FC Bayern aufzulaufen.

„Ich bin mir sicher, dass er eines Tages für einen der weltbesten Vereine spielen wird. Natürlich ist er auch einer für den FC Bayern“, erklärte Bjelica gegenüber der Sport Bild.

Nach seiner Leihe zum Hamburger SV steht für Vuskovic die Rückkehr zu Tottenham an. Allerdings soll, wie zuletzt berichtet wurde, Fabian Hürzelers Brighton ein Angebot für den Youngster abgegeben haben.

Vuskovic: Bjelica zieht Ronaldo-Vergleich

Bjelica hob die Qualitäten des jungen Innenverteidigers hervor: „Diese Frechheit, diese Ruhe am Ball, dieser Biss in den Zweikämpfen faszinieren mich“, lobte er. „Was ihn noch besonders macht, ist, dass Luka schon mit 16 Jahren, als er in Kroatiens erster Liga debütierte, außergewöhnlich zielstrebig und fokussiert war.“

Vuskovics Eigenschaften bewegten den neunmaligen kroatischen Nationalspieler zu einem der größtmöglichen Vergleiche: „Er hat das, was auch Cristiano Ronaldo nach ganz oben gebracht hat: 24 Stunden am Tag nur für den Fußball zu leben.“

Auf Vuskovic lasten demzufolge große Erwartungen. Neben Bayerns Josip Stanisic und Ex-Leipziger Josko Gvardiol dürfte er eine tragende Rolle in der Verteidigung der „Kockasti“ einnehmen.

Der FC Bayern wird nicht zum ersten Mal genannt

Dass Vuskovic mit großem Druck umgehen kann, hat er bei seiner Leihe zum HSV bewiesen. Mit 18 Jahren war er dort direkt zum Abwehrboss aufgestiegen und erzielte obendrein auch noch sechs Tore für die Hanseaten.

In diesem Zuge hatte sich zu Beginn des Jahres bereits der frühere Bundesliga-Star und Ex-Nationalspieler Ivan Rakitic für einen Wechsel Vuskovics zum FC Bayern stark gemacht.

Kroatien: Altmeister Modric als Regisseur

In Kroatien wird man neben dem Defensiv-Juwel vor allem auch auf Luka Modric schauen. Der einstige Weltfußballer steht mit 40 Jahren vor seiner fünften WM.

Geht es nach Bjelica, muss danach noch nicht Schluss sein: „Ich denke, dass Luka noch zwei Jahre auf höchstem Niveau in den Beinen hat. Wir können nur hoffen, dass uns dieser Ausnahmefußballer noch so lange wie möglich auf dem Platz erhalten bleibt.“