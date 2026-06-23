Nächster Verletzungs-Schock! BVB-Star Ryerson ausgewechselt

Moritz Thienen 23.06.2026 • 02:54 Uhr Julian Ryerson muss bei Norwegens WM-Spiel gegen den Senegal früh ausgewechselt werden. Die Sorgenfalten bei Borussia Dortmund werden immer größer.

Sorgen um Julian Ryerson! Der BVB-Star musste beim 3:2-Sieg seiner Norweger gegen den Senegal bei der Fußball-WM schon in der 13. Minute ausgewechselt werden.

Wie sich der Abwehrspieler verletzte, war zunächst unklar. Auch die Art der Verletzung war auf den ersten Blick nicht zu erkennen.

Für Ryerson kam Marcus Pedersen in die Partie, der Norwegen kurz vor der Pause in Führung brachte. Zudem traf Top-Stürmer Erling Haaland doppelt.

In der ersten Trinkpause der Partie konnte man zumindest erahnen, wo sich Ryerson verletzt haben könnte. Der 28-Jährige hielt sich auf der Auswechselbank sitzend einen dicken Eisbeutel auf den rechten Oberschenkel. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus.

WM: Ryerson nächster verletzter BVB-Star

Auch in Dortmund wachsen die Sorgenfalten: Ryerson wäre der zweite Spieler, der eine Verletzung von der WM davontragen könnte.

Zuvor hatte sich schon Nico Schlotterbeck schwer verletzt. Der Innenverteidiger hatte sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, die das WM-Aus und eine lange Pause zur Folge hatte.