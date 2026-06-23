"Sie werden gegen uns gewinnen"

Conrad Fröhlich 23.06.2026 • 12:04 Uhr Erling Haaland avanciert auch gegen den Senegal mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Zum kommenden Frankreich-Spiel trifft er eine klare Prognose, die insbesondere die norwegische Presse überraschte und Raum zur Spekulation lässt.

Die Laune nach dem Spiel war bei Erling Haaland natürlich prächtig. Eben noch hatte der Stürmer mit einem Doppelpack einen entscheidenden Beitrag zum Sieg über den Senegal und den damit verbundenen vorzeitigen Einzug ins Sechzehntelfinale geleistet.

In der Mixed Zone wurde der Norweger dann auf die kommende Aufgabe angesprochen. Am Freitag steigt das Duell mit Frankreich (21 Uhr im LIVETICKER) – mit einem Sieg würde Norwegen die Gruppe I als Erster beenden. Das interessierte Haaland offensichtlich kaum. „Ehrlich gesagt ist mir das egal. Wir sind weiter, das Spiel ist mir egal. Sie werden sicher gegen uns gewinnen und wahrscheinlich auch das ganze Turnier“, sagte der Angreifer bei FOX Sports.

Damit überraschte er nicht nur die Interviewerin („Wow, das ist mal einen Ansage“), sondern auch Teile der norwegischen Presse. Das Dagbladet titelte: „Schockierende Äußerungen in der Nacht“.

Haaland-Aussagen werden auch in Frankreich vernommen

Wie ernst Haaland die Prognose zum Duell mit den Franzosen meinte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ein verschmitztes Grinsen war aber auf dem Gesicht des ManCity-Angreifers zu sehen.

„Haaland lobt Les Bleus ironisch“, schreibt entsprechend Le Parisien in Frankreich. Hier wird die Aussage keineswegs als Kapitulation aufgenommen. Haaland wolle lediglich den Druck auf sein Team mit Ironie und Unbekümmertheit wegfegen, wird in dem Artikel gemutmaßt. Auch RMC Sport wertet die Aussagen als „entwaffnend“.

Viel lieber als das Frankreich-Spiel wollte sich der Haaland kurz nach dem Spiel aber ohnehin auf etwas anderes fokussieren: „Heute müssen alle Norweger glücklich sein. Ich glaube, das ist fast einer der großartigsten Abende, die ich je erlebt habe. Es ist ein bisschen so wie nach dem Champions-League-Finale.“ Allzu lange werden die Norweger den Einzug in die K.o.-Runde der ersten WM seit 28 Jahren aber wohl nicht feiern.

WM 2026: Haaland „unglaublich stolz“

Schließlich haben die Skandinavier noch viel vor und können gegen das französische Star-Ensemble frei aufspielen. „Ich bin unglaublich stolz auf all das und darauf, ein Teil davon zu sein. Ich möchte mit Norwegen etwas erreichen“, sagte der 25-Jährige.

Am Freitag soll der nächste Schritt dafür gegangen werden. Dabei trifft Haaland auf den anderen Top-Torjäger der Gruppe I. Kylian Mbappé ist in ähnlich starker Form und erzielte ebenfalls vier Treffer in den ersten beiden Gruppenspielen. Die prunkvoll besetzte Offensive, durch Michael Olise und Ousmane Dembélé komplettiert, gilt es in Schach zu halten.