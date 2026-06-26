Jürgen Klopps Rat an Felix Nmecha: "Dann muss er das machen"

Maximilian Lotz 26.06.2026 • 11:41 Uhr Felix Nmecha ist nach Meinung der TV-Experten Jürgen Klopp und Sami Khedira noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Dabei bringen beide perspektivisch auch einen Transfer ins Spiel.

Jürgen Klopp hat Felix Nmecha Ratschläge für seine weitere Karriere erteilt. „Der Junge ist so jung, er hat so viel vor sich. Dortmund ist ein großer Verein. Sollte er zu einem größeren gehen wollen irgendwann, dann muss er das machen“, sagte der frühere BVB-Erfolgstrainer bei MagentaTV.

Für Klopp ist es dabei auch ein Faktor, ob Nmecha sich in seiner Arbeit gegen den Ball noch weiter verbessert. „Sonst wird ihm irgendwann einer sagen: Klasse Spieler, aber ich habe da einen, der ist am Ball so gut wie du und gegen den Ball doppelt so gut. Also besser das jetzt ins Spiel einbauen, als später“, riet Klopp dem Nationalspieler.

Klopp sieht bei Nmecha noch Entwicklungspotenzial

Nach Ansicht des ehemaligen Liverpool-Trainers verlässt sich Nmecha in manchen Situationen in der Rückwärtsbewegung noch zu sehr auf seine Sprintfähigkeiten.

„Weil er so wahnsinnig schnell ist, kommt er ein bisschen später an, weil er denkt, ich gucke mal, ob ich muss. Und er schafft’s. Aber es gibt Momente, da wird er es nicht schaffen. Wenn er früher losläuft, dann ist er hundertprozentig safe“, analysierte Klopp.

Auch Khedira schwärmt von Nmecha

2014er-Weltmeister Sami Khedira geriet bei Nmecha regelrecht ins Schwärmen. „Ich liebe diesen Jungen, weil er so viel Dynamik und so viele technische Fähigkeiten hat“, sagte Khedira vor der 1:2-Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Ecuador.

Zugleich sah der ehemalige Mittelfeld-Star von Real Madrid noch Luft nach oben bei dem 25-Jährigen. „Wir müssen dem Jungen auch noch ein bisschen Raum für Entwicklung geben.“

Den nächsten Schritt zu einem anderen Verein wollte auch Khedira perspektivisch nicht ausschließen. „Ich liebe diesen Jungen, weil er so viel Dynamik und so viele technische Fähigkeiten hat.“

Bayern soll grundsätzliches Interesse hinterlegt haben

Kürzlich hatte die Bild berichtet, dass die Bayern bei der Spieler-Seite bereits ihr grundsätzliches Interesse hinterlegt haben sollen – mehr aber noch nicht.

Dass Sportvorstand Max Eberl & Co. im Fall Nmecha zeitnah Vollgas geben, ist nach SPORT1-Informationen ohnehin fraglich. An der Säbener Straße fühlt man sich auf der Sechserposition für die kommende Saison gut gerüstet.