Vier England-Spieler abgereist

Philipp Heinemann 13.06.2026 • 10:27 Uhr Thomas Tuchel hat vier Spieler nach Hause geschickt - die allerdings für die Weltmeisterschaft ohnehin nicht eingeplant waren.

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft vier zusätzlich einberufene Spieler nach Hause geschickt. Für die WM waren sie ohnehin nicht eingeplant.

Wie der englische Verband bekannt gab, verlassen Alex Scott, Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha und Josh King das Team der Three Lions wenige Tage vor dem Turnierauftakt.

Tuchel hatte die vier Youngster in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zum offiziell einberufenen 26-Mann-Kader geholt, um sie näher an die erste Mannschaft heranzuführen. Außerdem hätte er sie im Falle von Verletzungen schneller nachnominieren können.

Böse Überraschung für England vor WM-Reise

Nach Nordamerika wird das Quartett nun allerdings nicht mehr reisen. England greift am 17. Juni bei seinem Auftaktmatch gegen Kroatien in die WM ein.