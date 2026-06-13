Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft vier zusätzlich einberufene Spieler nach Hause geschickt. Für die WM waren sie ohnehin nicht eingeplant.
Vier England-Spieler abgereist
Wie der englische Verband bekannt gab, verlassen Alex Scott, Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha und Josh King das Team der Three Lions wenige Tage vor dem Turnierauftakt.
Tuchel hatte die vier Youngster in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zum offiziell einberufenen 26-Mann-Kader geholt, um sie näher an die erste Mannschaft heranzuführen. Außerdem hätte er sie im Falle von Verletzungen schneller nachnominieren können.
Böse Überraschung für England vor WM-Reise
Nach Nordamerika wird das Quartett nun allerdings nicht mehr reisen. England greift am 17. Juni bei seinem Auftaktmatch gegen Kroatien in die WM ein.
Noch vor der Ankunft in den Staaten – das Tuchel-Team bezieht sein WM-Quartier in Kansas City – gab es derweil eine böse Überraschung: Aus aufgebrochenen Fahrzeugen waren unter anderem Fußballschuhe der Stars entwendet worden. Diese waren verschickt worden, noch bevor sich das Team auf die Reise begab.