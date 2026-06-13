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Vier England-Spieler abgereist

Vier England-Spieler abgereist

Thomas Tuchel hat vier Spieler nach Hause geschickt - die allerdings für die Weltmeisterschaft ohnehin nicht eingeplant waren.
Thomas Tuchel geht nach dem Länderspiel gegen Costa Rica auf die neue taktische Rolle von Jude Bellingham im englischen Nationalteam ein.
Philipp Heinemann
Thomas Tuchel hat vier Spieler nach Hause geschickt - die allerdings für die Weltmeisterschaft ohnehin nicht eingeplant waren.

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft vier zusätzlich einberufene Spieler nach Hause geschickt. Für die WM waren sie ohnehin nicht eingeplant.

Wie der englische Verband bekannt gab, verlassen Alex Scott, Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha und Josh King das Team der Three Lions wenige Tage vor dem Turnierauftakt.

Tuchel hatte die vier Youngster in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zum offiziell einberufenen 26-Mann-Kader geholt, um sie näher an die erste Mannschaft heranzuführen. Außerdem hätte er sie im Falle von Verletzungen schneller nachnominieren können.

Böse Überraschung für England vor WM-Reise

Nach Nordamerika wird das Quartett nun allerdings nicht mehr reisen. England greift am 17. Juni bei seinem Auftaktmatch gegen Kroatien in die WM ein.

Noch vor der Ankunft in den Staaten – das Tuchel-Team bezieht sein WM-Quartier in Kansas City – gab es derweil eine böse Überraschung: Aus aufgebrochenen Fahrzeugen waren unter anderem Fußballschuhe der Stars entwendet worden. Diese waren verschickt worden, noch bevor sich das Team auf die Reise begab.

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