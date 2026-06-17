Lahm warnt DFB-Elf: „Nicht ausruhen“ auf Startsieg

SID 17.06.2026 • 11:38 Uhr Der Weltmeister-Kapitän von 2014 nennt die nächsten WM-Aufgaben "nicht so einfach".

Der frühere Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem „sehr ordentlichen“ WM-Start davor gewarnt, die kommenden Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Die DFB-Elf dürfe sich „nicht ausruhen“ auf dem „guten Auftakt“, sagte Lahm in der Sendung „You never talk alone“ bei DAZN und betonte: „Die nächsten beiden Aufgaben werden nicht so einfach.“

Das 7:1 gegen Curacao „war nicht der Gradmesser, der noch auf uns warten wird mit der Elfenbeinküste, aber auch mit Ecuador und hoffentlich noch länger im Turnier“, ergänzte der 42-Jährige. Er sei sich zwar „sicher, wir kommen eine Runde weiter, auf jeden Fall“. Es werde aber „spannend sein zu sehen“, wie die Mannschaft in „kritischen Phasen“ reagiere, „wenn es eng ist und der Gegner auf Augenhöhe. Das haben wir bis jetzt noch nicht so gesehen, dass die Mannschaft damit umgehen kann“, meinte Lahm.

Die Elfenbeinküste sieht Lahm als „sehr athletischen, dynamischen“ Gegner, der „sehr viel“ auf Konter setzen werde. „Da sind sie brandgefährlich. Da würde ich mich nicht auf Eins-gegen-eins-Duelle verlassen.“ Vielmehr sei „eine gute Raumaufteilung im eigenen Ballbesitz“ gefragt und eine gute defensive Ordnung.