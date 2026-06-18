WM: Gute Nachrichten für Volksheld Vozinha

SID 19.06.2026 • 01:17 Uhr Gute Nachrichten für Vozinha. Die Mutter des neuen Volkshelden der Kap Verden reist zum zweiten WM-Spiel ihres Sohnes nach Miami.

Mama kommt – und Torwart Vozinha ist happy. „Für mich ist das sehr wichtig, weil meine ganze Familie mich immer in allem unterstützt“, sagte der neue Volksheld von Kap Verde am Donnerstag im Trainingszentrum in Tampa/Florida.

Seine Mutter Ana Candida Evora soll im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay in der Nacht zu Montag in Miami (00.00 Uhr im LIVETICKER) vor Ort im Stadion sein.

WM: Vozinha wurde über Nacht zum Star

„Das ist für mich etwas Besonderes“, sagte Vozinha, dessen Mutter den sensationellen Auftritt ihres Sohnes zum WM-Auftakt gegen Spanien (0:0) verpasst hatte. Die Tränen des 40-Jährigen nach dem Spiel hatten die Welt gerührt, über Nacht stieg er selber zum Star auf – mit weit über zehn Millionen Followern bei Instagram.

Seine neue Prominenz ist Vozinha fast ein bisschen unangenehm. „Wir sind wegen des Fußballs hier“, sagte er: „Wir sind wegen der Nationalmannschaft und wegen der Weltmeisterschaft hier. Ich bin für alles sehr dankbar, aber bitte lasst uns über Fußball sprechen.“

Nach dem überraschenden 0:0 von Kap Verde zum Auftakt gegen den Europameister Spanien hatte Vozinha erklärt, dass seine Mutter „wegen eines Visaproblems und der damit verbundenen Kosten“ nicht in Atlanta sein konnte. Doch das Geld sei gar nicht das größte Problem gewesen.