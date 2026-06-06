Nagelsmann: Deshalb erhielt Ouédraogo den Vorzug vor El Mala

SID 06.06.2026 • 20:17 Uhr Der Bundestrainer begründet seine Entscheidung, den Leipziger für den verletzten Lennart Karl nachzunominnieren.

Julian Nagelsmann hat Assan Ouédraogo bei seiner WM-Nachnominierung auch wegen dessen besserer Fitness den Vorzug gegenüber Said El Mala gegeben.

Dies sei ein „ganz wichtiger Faktor“ bei der Auswahl eines Ersatzmannes für den verletzt abgereisten Lennart Karl gewesen, berichtete der Bundestrainer vor der Turniergeneralprobe in Chicago gegen die USA bei RTL.

Der Kölner El Mala „hat zweieinhalb Wochen nicht trainiert, nur ein bisschen Läufe gemacht, sein letztes Spiel war am 16. Mai“, erklärte Nagelsmann. Ouédraogo dagegen habe auf der Südafrika-Reise mit Leipzig noch am 29. Mai gespielt, „er steht total im Saft und ist im Rhythmus. Uns bringt kein Spieler was, den wir noch ranführen müssen. Assan ist fit und ein toller Spieler – und wird uns weiterbringen.“

Nagelsmann: Ouédraogo hat „top Eindruck hinterlassen“

Mit seinem Trainerteam habe er nach Karls Muskelbündelriss im Training am Freitag „vieles diskutiert“. Die Entscheidung für Ouédraogo sei auch deshalb so gefallen, weil der 20-Jährige bei seiner Premiere in der DFB-Elf samt Länderspieldebüt mit Tor im vergangenen November einen „top Eindruck hinterlassen hat, anders als andere junge. Es war relativ schnell klar. Assan hat von allen Spielern bei uns extrem positives Feedback gekriegt, ist ein super angenehmer Mensch, der große Fähigkeiten hat. Und wir können die Position außen auch anders auffangen“, erläuterte Nagelsmann.

Auf der linken Offensivseite habe er neben Florian Wirtz auch Maximilian Beier als Alternative, rechts neben Leroy Sané auch Jamie Leweling. Dazu könnten Kai Havertz und Jamal Musiala diese Positionen spielen.