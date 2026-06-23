WM 2026: Dieser Negativ-Rekord ist Messis kleiner Makel

Dominik Hager 23.06.2026 • 13:17 Uhr Lionel Messi ist auch mit 38 Jahren noch ein absoluter Topstar und steht bei der laufenden WM bei fünf Turniertoren. Doch selbst der argentinische Ausnahmekicker hat eine kleine Schwäche - und sich mit dieser einen Negativrekord eingehandelt.

Dass Lionel Messi ein absolutes Fußball-Genie ist, steht schon seit mehr als 20 Jahren außer Frage. Trotzdem haben es dem argentinischen Superstar längst nicht mehr alle zugetraut, auch im Alter von 38 Jahren noch absolute Weltklasse-Leistungen zu liefern.

Mit seinen fünf Toren in zwei WM-Spielen 2026 hat Messi seinen Kritikern jedoch Lügen gestraft – und dabei Miroslav Klose von der Spitze der ewigen Torschützenliste verdrängt. Tatsächlich könnte der achtmalige Ballon-d’Or-Sieger aber auch schon bei sechs Turniertoren und 18 WM-Treffern insgesamt stehen. Wäre da nicht der überraschende Fehlschuss vom Elfmeterpunkt gegen Österreich gewesen.

Blickt man auf die Elfmeterbilanz des Argentiniers bei Weltmeisterschaften, war der Fehlschuss allerdings gar keine so riesige Überraschung. Zwar steht Messi mit vier verwandelten Elfmetern in der regulären Spielzeit auf Platz zwei der historischen WM-Bestenliste, jedoch ist er bei den verschossenen Strafstößen einsame Spitze.

Messi hat nur 57 Prozent seiner WM-Elfmeter verwandelt

Für Messi war der Fehlschuss gegen Österreich bereits der dritte bei insgesamt sieben Anläufen. Damit liegt seine Trefferquote nur leicht über 57 Prozent. Lediglich Asamoah Gyan hat mit zwei verschossenen Elfmetern ebenfalls häufiger als einmal in einem WM-Spiel gepatzt.

Der erste Messi-Fehlschuss ereignete sich bei der WM 2018, als der isländische Schlussmann Hannes Halldórsson parierte. Der Underdog trotzte den Argentiniern damit einen Punkt ab, die zwar die Gruppenphase trotzdem meisterten, jedoch im Achtelfinale an Frankreich scheiterten.

Vier Jahre später scheiterte Messi am polnischen Keeper Wojciech Szczęsny. Argentinien gewann das Vorrundenspiel dennoch mit 2:0 und wurde später – auch dank Messi – Weltmeister. Der Fehlschuss des Routiniers gegen Österreich muss also kein schlechtes Omen sein.

Messi behielt bei den entscheidenden Elfmetern die Nerven

Zur Ehrenrettung von Messi sei ohnehin gesagt, dass er die wichtigen Strafstöße allesamt verwandelte. Bei der WM 2022 traf er im Viertelfinale gegen die Niederlande und im Finale gegen Frankreich erst in der regulären Spielzeit vom Punkt und behielt auch in den anschließenden Elfmeterschießen die Nerven. Treffer in Elfmeterschießen gehen allerdings nicht in die Statistik ein.

In seiner gesamten Profi-Laufbahn kommt der Superstar auf 116 verwandelte Elfmeter und 33 Fehlschüsse. Damit verzeichnet er eine Quote von 78 Prozent, was solide, aber nicht überragend ist. Zum Vergleich: In der Bundesliga betrug die Elfmeterquote in der abgelaufenen Saison 78,9 Prozent.

An seinem Legenden-Status ändert der kleine Elfmeter-Makel ohnehin nichts. Messi hat für Argentinien in 201 Spielen 122 Tore erzielt und sowohl auf Länderspiel- als auch auf Vereinsebene alle großen Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt.