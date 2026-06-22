WM: Presse verneigt sich vor Messi!

Moritz Pleßmann 22.06.2026 • 22:28 Uhr Argentiniens Superstar trifft gegen Österreich doppelt und knackt den WM-Rekord von Miroslav Klose. Die internationale Presse ist begeistert.

Lionel Messi spielt auch beim 2:0-Sieg gegen Österreich groß auf und führt die Albiceleste mit einem Doppelpack zum nächsten Erfolg und in die K.o.-Phase. Obendrein knackt er noch den Torrekord von Miroslav Klose.

Mit seinen WM-Toren 17 und 18 zog er am deutschen Stürmer vorbei, der mit 16 Treffern den Rekord seit dem Sieg im Halbfinale gegen Brasilien (7:1) innehatte. Klose gratulierte Messi umgehend.

Auch die internationale Presse feiert „La Pulga“ nach seinem historischen Abend. SPORT1 liefert einen Überblick:

ARGENTINIEN

Clarin: „Eine neue Symphonie von Lionel Messi mit einem Orchester, das ihn fehlerfrei begleitet. Messi wird immer mehr zur Legende. (…) Unglaublich! Ein weiteres Kapitel in den Geschichtsbüchern für Messi, der mit fast 39 Jahren spielt und läuft wie ein Kind.“

La Nacion: „König der Welt! Niemand kann den König stoppen. Der argentinische Kapitän bricht alle Rekorde. (…) Sein Kampfgeist ist ungebrochen, sein Talent kennt kein Verfallsdatum, weshalb Messi immer wieder Argumente findet, um jegliche Kategorisierung zu widerlegen.“

ENGLAND

The Times: „Lionel Messi zerreißt die Rekordbücher.“

Guardian: „Der unaufhaltsame Messi bricht den WM-Torrekord. Es musste Lionel Messi sein, es musste an diesem Tag sein und vielleicht musste es sogar in Dallas sein. (…) Ein erster Goldener Schuh wäre kein schlechtes Geschenk für eine Ikone, die am Mittwoch 39 Jahre alt wird.“

Daily Mail: „Messi schreibt Geschichte.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Ein historischer Messi sichert Argentinien das Weiterkommen. Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der argentinische Kapitän klärte die Frage des WM-Torrekords im Handumdrehen.“

Le Figaro: „Messi verschiebt die Grenzen. Wie weit wird er noch kommen? Nach seinem fulminanten Hattrick gegen Algerien untermauerte Lionel Messi mit einem Doppelpack gegen Österreich seinen Legendenstatus im Fußball.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens – abgesehen vom Kapitän selbst. Am Mittwoch wird die „10“ ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen.“

La Repubblica: „Unglaublicher, unaufhaltsamer Messi. Er schreibt Geschichte, wieder einmal.“

SPANIEN

As: „Messi, Legende unter Legenden, ein Mythos unter Mythen.“

Marca: „Wieder er. Wieder die ’10‘. Wieder Lionel Messi. Was dieser Junge leistet, ist erstaunlich. Ein Tor für die Geschichtsbücher.“

ÖSTERREICH

Der Standard: „Am Ende hatte Argentinien einen Lionel Messi zu viel. Die ÖFB-Elf kämpfte wacker, doch auch an einem ineffizienten Tag war der argentinische Superstar nicht aufzuhalten.“

SCHWEIZ

Blick: „„Messi macht sich unsterblich. Er krönt sich zum alleinigen WM-Tor-König. 40 Jahre nach dem Tor von Diego Maradona mit der ‚Hand Gottes‘ sorgt Lionel Messi für einen weiteren denkwürdigen WM-Moment.“