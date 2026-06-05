WM: Schlechte Nachrichten um Manuel Neuer

SID 05.06.2026 • 18:17 Uhr Die Rückkehr von Manuel Neuer verzögert sich weiter. Gegen die USA wird wohl wieder Oliver Baumann im Tor stehen.

Das Comeback von Torhüter Manuel Neuer in der Nationalmannschaft verzögert sich weiter.

Der Weltmeister von 2014 nahm nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung auch nicht am Abschlusstraining für das Länderspiel am Samstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen die USA in Chicago teil und fällt damit wohl für die WM-Generalprobe aus.

Sollte Neuer bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao fit werden, würde er einen Kaltstart hinlegen. Der 40-Jährige hatte schon das Länderspiel gegen Finnland (4:0) verpasst.

Neuer: Letzter DFB-Einsatz bei der EM 2024

Sein bisher letztes Spiel in der DFB-Auswahl bestritt Neuer im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).

Damit dürfte am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut der von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückversetzte Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.