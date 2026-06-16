„Neuer sah für mich unglücklich aus“

Philipp Heinemann 16.06.2026 • 19:59 Uhr Das erste und einzige Gegentor beim Comeback von Manuel Neuer galt vielen Experten als unhaltbar. Nun kommt eine Ex-Weltmeisterin zu einem anderen Schluss.

Leise Kritik an Manuel Neuer: Die ehemalige Weltmeisterin Nadine Angerer will den deutschen Nationaltorhüter nach dem ersten Gegentor der WM nicht von Schuld freisprechen.

„Als ich das deutsche Gegentor sah, dachte ich aus meiner Perspektive als Torhüterin zunächst: Gut, der Schuss ist abgefälscht, der ist schwer zu halten. Aber als ich die Szene dann in der Wiederholung gesehen habe, kam ich zu dem Urteil: Den Ball hätte er haben können“, sagte Angerer bei t-online.de.

Neuer hatte bei seinem Comeback im DFB-Tor beim 7:1 gegen Curacao wenig zu tun, beim einzigen Gegentor wurde der Schuss wenige Meter vor ihm noch entscheidend abgefälscht.

Deutsche Legende: Nagelsmann „war richtig gut“

Angerer – unter anderem WM-Siegerin von 2003 und 2007 – meinte dennoch: „Das war kein Torwartfehler, aber Neuer sah für mich zumindest unglücklich aus.“

Eine klare Meinung hatte die 47-Jährige auch zu der Debatte um Jürgens Klopps „Noch“-Aussagen, die dem TV-Experten als Respektlosigkeit gegenüber dem Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgelegt wurden.

„Ich glaube, dieses ‚Noch‘ ist Jürgen Klopp rausgerutscht. Er weiß, dass er sich so was verkneifen muss. Das war sehr unglücklich. Aber es ist im Eifer des Gefechts passiert, das würde ich nicht zu hoch hängen“, meinte Angerer.