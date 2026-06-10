Torwart-Legende stellt Titel-These zu Manuel Neuer auf

Daniel Höhn 10.06.2026 • 16:59 Uhr Mit 40 Jahren holt Dino Zoff mit Italien den WM-Titel. Wie die Torwart-Legende über den deutschen Keeper Manuel Neuer denkt, hat er jetzt verraten.

Dino Zoff glaubt, dass Manuel Neuer es ihm gleichtun und im hohen Fußballeralter nochmal Weltmeister werden kann. Schon allein deshalb befand der Italiener die DFB-Nominierung des Bayern-Keepers für richtig.

„Auf jeden Fall ist seine Nominierung richtig“, sagte die italienische Torwartlegende der Sport Bild: „Ich hatte es ohnehin nicht verstanden, dass Deutschland nach der EM 2024 nicht weiter auf ihn gesetzt hat und er zurücktrat.“

Zoff hält sich selbst für den „besten Beweis dafür, dass man im hohen Fußball-Alter noch Top-Leistungen bringen kann. Das traue ich Neuer ebenfalls zu“.

Neuer? „Ein außergewöhnlicher Torwart“

Der frühere Nationaltorhüter, der 1982 im Alter von 40 Jahren Weltmeister wurde, begründete seine Aussagen wie folgt: „Weil Neuer selbst mit 40 Jahren noch ein außergewöhnlicher Torwart ist. Das hat er in den CL-Spielen gegen Real Madrid und Paris Saint-Germain doch unter Beweis gestellt.“

Der inzwischen 84-Jährige weiß: „Entscheidend ist der Kopf. Man muss mental bereit und stark sein. Und das ist Neuer.“

Der Bayern-Keeper schlug sich allerdings zuletzt mit Wadenproblemen herum und verpasste die Tests gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1). Für den WM-Auftakt am Sonntag gegen Curacao (19 Uhr im LIVETICKER) soll er aber fit sein.

Zoff lobte: „Neuer hat das Torwartspiel über Jahre geprägt, er ist komplett. Er ist fußballerisch sehr gut, er ist auf der Linie und bei hohen Bällen immer noch ganz stark. Hinzu kommt die Erfahrung, das gibt ihm zusätzlich Sicherheit.“