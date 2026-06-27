WM 2026: Woltemade wird zur tragischen Figur

SPORT1 27.06.2026 • 19:32 Uhr Während Bundestrainer Julian Nagelsmann munter Einsatzminuten vergibt, bleibt Nick Woltemade außen vor. Warum ist das so?

Als Nick Woltemade am Donnerstagabend Ortszeit das Stadion in East Rutherford verließ, wirkte er so gar nicht frustriert. Mit umgedrehter Kappe in Tarnmuster ging er Richtung Bus – freundlich, ruhig, gelassen.

Überraschend – denn angesichts der Tatsache, dass er bislang ohne eine einzige WM-Minute ist, könnte man ein gewisses Maß an Frust beim 24-Jährigen verstehen. Er ist einer von lediglich zwei Feldspielern, die noch nicht spielen durften. Beim jungen Nachrücker Assan Ouédraogo war das fast zu erwarten – aber bei Woltemade?

Woltemade glänzte in der Qualifikation zur WM 2026

Zur Erinnerung: Er war es, der in der WM-Qualifikation verlässlich traf. In den zähen Partien in Nordirland (1:0) und in Luxemburg (2:0) erzielte er alle Treffer und verschaffte sowohl der Nationalmannschaft als auch dem Bundestrainer Luft. Warum setzt Julian Nagelsmann also nicht auf ihn? Was ist das Woltemade-Problem?

„Ich führe das darauf zurück, dass Deutschland eben nur mit einer echten Sturmspitze spielt, und die heißt Kai Havertz. Von ihm ist der Bundestrainer besonders überzeugt“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die WM-Kabine“.

Undav verfügt über die Unterstützung der Fans

Wenn es beim Stürmer Nummer 1 nicht laufe, komme verständlicherweise Deniz Undav mit einer überragenden Quote in die Partie – der verfüge auch über die nötige Unterstützung durch die Fans, so der Insider.

„Ich glaube, dass Woltemade einfach ein Opfer der Umstände ist. Für ihn ist einfach kein Platz. Man hört jedenfalls nicht davon, dass er schlecht trainieren würde“, erklärt Kumberger. Bitter für den Stürmer: Aktuell ist kein Szenario denkbar, dass ihm mehr als einen Kurzeinsatz einbringen könnte.

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Das anstehende Sechzehntelfinale ist nach der Niederlage gegen Ecuador und als erstes K.o.-Spiel eine denkbar schlechte Partie, um Geschenke zu verteilen. Dass Bundestrainer Nagelsmann von einer solchen Personalpolitik ohnehin wenig hält, bewies er bereits mit seiner Aufstellung am Donnerstag.

WM: Wieder keine Minuten für Woltemade?

Gut möglich also, dass Woltemade auch am Montag in Boston wenige bis gar keine Minuten bekommt – höchstens dann, wenn Deutschland nach einer Stunde mit drei Toren führen sollte. Andernfalls wird Woltemade womöglich zur tragischen Figur.