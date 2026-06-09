Olise "eine aufstrebende Supernova"! Star des FC Bayern gefeiert

Niklas Senger 09.06.2026 • 12:44 Uhr Michael Olise trägt die französische Nationalmannschaft mit drei Toren zu einem erfolgreichen Abschluss der WM-Tests. Die Presse feiert den Bayern-Star, auch wenn einige Sorgen bleiben.

Die WM-Generalprobe wurde zu einem Fußballfest – wenn auch nicht von Frankreich, dann ganz sicher von Michael Olise.

Acht Tage vor dem Auftaktspiel gegen den Senegal stand die französische Nationalmannschaft unter Druck. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage des WM-Favoriten gegen die Elfenbeinküste stand ein letzter Test an. Der Gegner? Nordirland, eine Mannschaft, die nicht nach Nordamerika reisen wird.

Speziell vor der Halbzeitpause taten sich die französischen Superstars gegen den tief stehenden Gegner jedoch schwer. Bedanken konnte sich die Équipe Tricolore schlussendlich bei Bayern-Star Olise dafür, dass die Partie dennoch mit 3:1 gewonnen und eine verpatzte Generalprobe für die WM abgewendet wurde.

Ein magischer Hattrick: „Olise nutzte jede Situation“

Am Sonntagabend rückte Olise auf die rechte Außenbahn – die Position, die er auch beim FC Bayern bekleidet – und verlängerte seine brillante Saison mit seinem ersten Dreierpack für die französische Nationalmannschaft (43., 49., 74.).

„Ehrlich gesagt spielt es kaum eine Rolle, wo Olise spielt – solange er den Ball bekommt“, schrieb L’Équipe nach der Glanzleistung und schwärmte: „Anfangs hatte er ihn nicht oft, doch später nutzte er jede Situation: Er machte aus wenigen Aktionen ein Fest und erzielte einen Hattrick mit steigender Brillanz.“

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In der 43. Minute fiel der Treffer Olise nahezu vor die Füße. Der 24-Jährige stand nach einem geblockten Schuss von Ousmane Dembélé goldrichtig und musste nur noch einschieben. Danach steigerte sich jedoch die beschriebene Brillanz des Matchwinners.

Der Doppelpack folgte in der 49. Minute mit einem wuchtigen Hammer aus zwölf Metern, ehe es in der 75. Minute noch einmal magisch wurde. In unnachahmlicher Manier zog Olise von der rechten Seite nach innen und zirkelte den Ball aus etwa 20 Metern ins lange Eck. Ein Treffer, der die internationale Presse endgültig schwärmen ließ. „Ein Tor in seinem reinen Stil, das an die besten Zeiten seines Bayern-Vorgängers Arjen Robben erinnert“, erinnerte sich L’Équipe.

Historische Zahlen von Olise

„Michael strahlt“, lobte Nationaltrainer Didier Deschamps den Auftritt nach der Partie: „Er ist voller Selbstvertrauen, er ist extrem entscheidend. Er besitzt zudem eine bemerkenswerte Fähigkeit, auch die nötigen Defensiv- und Laufarbeit zu leisten. Wir werden einen Michael auf diesem Niveau brauchen, genauso wie auch andere Spieler.“

Nur zwei Jahre vor seinem ersten Frankreich-Hattrick bereitete sich Olise noch auf die Olympischen Spiele mit der U23 vor. Zwei Jahre später beschreibt L’Équipe den Starspieler nicht nur als eine der „größten Attraktionen auf Fußballplätzen weltweit“, sondern auch die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache.

Olise ist erst der vierte Nationalspieler Frankreichs, der kein Mittelstürmer ist und trotzdem drei Tore in einem Spiel erzielt hat. Dazu ist er der erste Spieler seit 30 Jahren, der in seinen ersten 17 Länderspielen sieben Treffer erzielte. Ballon-d’Or-Sieger Ousmane Dembélé kommt in 59 Spielen auf die gleiche Anzahl. Darüber hinaus überzeugte Olise auch die Fans in Lille und wurde bei seiner Auswechslung (82.) von einem sich erhebenden Publikum verabschiedet.

„Olise ist mehr als 150 Millionen wert“

Besonders bei L’Équipe überschlugen sich die Lobeshymnen. „Olise ist Amerika“, betitelte die Sportzeitung einen Artikel. „Michael Olise, der allmächtige Spielmacher“, hieß es in einem weiteren, der den Bayern-Star schon vor dem Turnierstart als „Star der Weltmeisterschaft“ bezeichnete.

Ähnlich sieht das Bild auch in den spanischen Medien aus, wo sich seit Tagen das Gerücht hält, dass Real Madrid schon am Dienstag ein nie dagewesenes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Olise abgegeben werde.



„WM-Show von Olise“, titelte die AS. Die Marca behauptete zudem: „Olise ist mehr als 150 Millionen wert.“ Weiter schrieb die Real-nahe Zeitung: „Mit jedem Tag steigt der Wert von Michael Olise. So sehr, dass er vielleicht schon mehr wert ist als diese berühmten 150 Millionen, die Florentino Pérez für einen Weltstar auf den Tisch legen könnte. Im Moment gibt es kaum einen Spieler mit mehr Strahlkraft als den des FC Bayern München. Sein Hattrick zerlegte Nordirland.“

Olise überragt, doch Frankreichs Sorgen bleiben

Doch in Frankreich machen sich vor dem WM-Start auch Sorgen breit. Während sich Olise in absoluter Bestform befindet, blieben die Superstars Kylian Mbappé und Dembélé blass.



„Michael Olise ist groß – aber das wird nicht reichen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen“, mahnte L’Équipe. Dennoch stimmte der Ausblick auf Olise die meisten Beobachter positiv.

„Es ist zwar zu früh, ihn schon als wichtigsten Spieler der ‚Bleus‘ zu bezeichnen – schließlich hat Kylian Mbappé in zwei WM-Finals vier Tore erzielt“, schrieb L’Équipe, merkte aber an: „Olise bringt eine besondere, fast nostalgische Magie zurück in diese Mannschaft.“