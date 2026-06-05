WM: Frankreich-Presse schlägt nach überraschender Pleite Alarm

Johannes Vehren 05.06.2026 • 13:26 Uhr Topfavorit Frankreich verliert den vorletzten Test vor der Weltmeisterschaft gegen die Elfenbeinküste. Die heimische Presse schlägt Alarm.

Das war nichts! Frankreich hat vor heimischer Kulisse am Donnerstagabend das vorletzte Testspiel vor der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada mit 1:2 (1:0) gegen die Elfenbeinküste verloren.

Die Spieler und Trainer Didier Deschamps wollten die Pleite zwar nicht zu hoch hängen, wurden dennoch gewarnt. Die französische Presse schlug Alarm.

Presse warnt kurz vor der WM! „Frankreich war machtlos“

„Zu unkonzentriert – Les Bleus noch weit von der WM entfernt“, titelte Le Parisien und schrieb weiter: „Es fehlte an Kampfgeist. Sie sind gewarnt! Wenige Tage vor dem Wiedersehen mit dem Senegal bei der Weltmeisterschaft bestraft die ivorische Mannschaft eine katastrophale zweite Halbzeit, in der Frankreich machtlos war und durch eine Reihe von Auswechslungen geschwächt wurde.“

In die gleiche Kerbe schlug auch RMC Sport. Dort hieß es, dass die Franzosen vor der WM „noch nicht aufatmen“ könnten und es ein historischer Sieg der Elfenbeinküste sei. Erstmals in der Geschichte konnten die Ivorer Frankreich bezwingen. „Sie machten dank der Tore von Guéla Doué und Amad Diallo den Unterschied, während Rayan Cherki für Frankreich den Führungstreffer erzielt hatte.“