WM: Olise-Show bei der Generalprobe

Felix Kunkel 08.06.2026 • 23:06 Uhr Michael Olise dreht bei Frankreichs WM-Generalprobe auf. Der Bayern-Star zeigt sich unbeeindruckt vom Wirbel im Zusammenhang mit Real-Gerüchten.

Unbeeindruckt von den jüngsten Real-Gerüchten hat sich Michael Olise kurz vor der WM in blendender Verfassung präsentiert. Der Flügelstürmer des FC Bayern glänzte beim 3:1-Sieg im finalen Vorbereitungsspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Nordirland mit einem Dreierpack.

Beim ersten Treffer in der 43. Minute stand Olise goldrichtig. Ein Abschluss von Ousmane Dembélé wurde geblockt, der Ball landete genau vor den Füßen des 24-Jährigen, der mit dem rechten Fuß nur noch einschieben musste.

Den Doppelpack machte Olise dann in der 49. Minute mit einem Hammer perfekt. Ein Kopfball von Theo wurde geblockt, wieder kam das Spielgerät zum Münchner, der den Ball aus zwölf Metern wuchtig halbhoch und mit hoher Geschwindigkeit neben dem linken Pfosten im Tor versenkte.

In der 75. Minute traf Olise schließlich mit seinem dritten Tor zum 3:1. In unnachahmlicher Manier zog er von der rechten Seite nach innen und zirkelte den Ball aus etwa 20 Metern ins lange Eck.

„Er ist heute der Antreiber. Er ist heute der Unterschiedsspieler. Er macht hier das absolute Traumtor“, zeigte sich DAZN-Kommentator Korbinian Rundel beeindruckt. Wenig später war Olises perfekter Arbeitstag beendet: In der 82. Minute kam Maghnes Akliouche für ihn in die Partie.

Upamecano gegen Nordirland unglücklich

Olises Bayern-Kollege Dayot Upamecano hatte indes beim Gegentreffer durch Patrick Kelly (64.) nicht gut ausgesehen. Der Verteidiger setzte im Laufduell mit Shea Charles zur Grätsche an, eroberte aber den Ball nicht, woraufhin sein Gegenspieler nur noch querlegen musste.

Gegen Nordirland, das nicht für die WM qualifiziert ist, erarbeiteten sich die Franzosen vor allem zu Beginn zahlreiche Chancen. Olise belohnte die Auswahl schließlich, bevor Nordirland Mitte der zweiten Halbzeit in der vom deutschen Schiedsrichter Sascha Stegemann geleiteten Partie stärker aufkam. Dann jedoch zog Olise in typischer Manier von der rechten Strafraumkante in die Mitte und erzielte sein drittes Tor.

Gelungene Generalprobe nach Patzer gegen DFB-Gegner

Den vorletzten WM-Test hatte Frankreich in der vergangenen Woche noch verpatzt, als es gegen den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) in Nantes eine 1:2-Niederlage gesetzt hatte. Deschamps hatte dabei allerdings noch weitgehend auf Spieler von Paris St. Germain verzichtet, die zuvor das Finale in der Königsklasse gegen Arsenal für sich entschieden hatten.

Olise war jüngst besonders in den Fokus gerückt, weil Real-Präsident Florentino Pérez im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen neuen Spieler angekündigt hatte. Zwar dementierte er, dass es sich dabei um Olise handelt, doch der englische Telegraph will erfahren haben, dass der französische Nationalspieler tatsächlich das Transferziel der Königlichen sei.