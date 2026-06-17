Rüdiger mit Vorfreude auf Mourinho

SID 17.06.2026 • 20:23 Uhr Der 33-Jährige hofft auf eine erfolgreiche Saison bei Real Madrid. Auch auf den neuen Trainer der Königlichen freut sich Rüdiger sehr.

Antonio Rüdiger würde mehr DFB-Power bei Real Madrid durchaus begrüßen. „Gute Spieler sind immer willkommen. Ich würde mich sehr freuen, absolut“, antwortete Rüdiger in Winston-Salem auf eine entsprechende Nachfrage. Zuletzt waren die Dortmunder Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha mit dem spanischen Fußball-Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

Innenverteidiger Rüdiger hat seinen Vertrag bei Real am Dienstag bis 2027 verlängert. „Madrid ist mein zu Hause. Da fühle ich mich wohl“, sagte der Abwehrspieler, der auch im Kreise der Nationalmannschaft immer über den Weltklub berichten muss: „Natürlich fragen mich Spieler, wie es in Madrid ist. Mit dem Druck, mit dem Tamtam rund um den Verein.“