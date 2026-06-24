WM 2026: Schlotterbeck fliegt mit deutschem Team zum Ecuador-Spiel

SID 24.06.2026 • 21:13 Uhr Der verletzte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck begleitet das deutsche Team zum Spielort East Rutherford.

Mit dem verletzten Nico Schlotterbeck als Glücksbringer und dem leicht angeschlagenen Nathaniel Brown ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu ihrem letzten WM-Gruppenspiel in East Rutherford aufgebrochen. Die Maschine hob um 15.12 Uhr Ortszeit (21.12 Uhr MESZ) ab, die Flugzeit beträgt rund zwei Stunden.

Innenverteidiger Schlotterbeck, der wegen seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk lange ausfällt, trug einen Spezialschuh und ging wie in den vergangenen Tagen an Krücken. Brown könnte am Donnerstag (22 Uhr) gegen Ecuador wegen muskulärer Probleme ausfallen.

WM 2026: Raum könnte Brown ersetzen

Auf der linken Abwehrseite könnte Brown von David Raum ersetzt werden. Die Deutschen könnten erstmals seit der Heim-WM 2006 ihre drei Gruppenspiele gewinnen: Auch damals ging es zum Abschluss gegen Ecuador.