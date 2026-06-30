Fahrplan nach WM-Aus: So geht es für das DFB-Team weiter

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft beendet. Im WM-Sechzehntelfinale unterlag das DFB-Team überraschend gegen Paraguay im Elfmeterschießen.
So geht es für das DFB-Team weiter
Für die Nationalspieler beginnt nun der Urlaub, ehe die Vorbereitung auf die neue Spielzeit bei ihren jeweiligen Klubs startet. Wie aber geht es bei der Nationalelf jetzt weiter?
Bereits Ende September kommt die Auswahl wieder zusammen, um sich in der neuen Saison der Nations League zu beweisen. Bis dahin sollte auch spätestens klar sein, ob Julian Nagelsmann Bundestrainer bleibt oder wer sein Nachfolger wird.
Los geht es dabei mit einem Spiel gegen die Niederlande, die bei der WM ebenfalls im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen scheiterten.
Der Fahrplan des DFB-Teams im Überblick:
24. September: Niederlande – Deutschland (Nations League/20.45 Uhr/RTL)
27. September: Deutschland – Griechenland in Augsburg (Nations League/20.45 Uhr/ARD)
1. Oktober: Deutschland – Serbien in München (Nations League/20.45 Uhr/ZDF)
4. Oktober: Griechenland – Deutschland (Nations League/20.45 Uhr/RTL)
13. November: Serbien – Deutschland in Belgrad (Nations League/20.45 Uhr/RTL)
16. November: Deutschland – Niederlande in Berlin (Nations League/20.45 Uhr/ARD)
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)