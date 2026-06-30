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Fahrplan nach WM-Aus: So geht es für das DFB-Team weiter

So geht es für das DFB-Team weiter

Wie geht es für das DFB-Team nach dem Aus bei der Fußball-WM weiter. SPORT1 zeigt den Fahrplan.
Nach der bitteren Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay klärt MagentaTV-Reporter Thomas Wagner auf, wie es für die DFB-Elf weitergeht.
SPORT1
Wie geht es für das DFB-Team nach dem Aus bei der Fußball-WM weiter. SPORT1 zeigt den Fahrplan.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft beendet. Im WM-Sechzehntelfinale unterlag das DFB-Team überraschend gegen Paraguay im Elfmeterschießen.

Für die Nationalspieler beginnt nun der Urlaub, ehe die Vorbereitung auf die neue Spielzeit bei ihren jeweiligen Klubs startet. Wie aber geht es bei der Nationalelf jetzt weiter?

Bereits Ende September kommt die Auswahl wieder zusammen, um sich in der neuen Saison der Nations League zu beweisen. Bis dahin sollte auch spätestens klar sein, ob Julian Nagelsmann Bundestrainer bleibt oder wer sein Nachfolger wird.

Los geht es dabei mit einem Spiel gegen die Niederlande, die bei der WM ebenfalls im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen scheiterten.

Der Fahrplan des DFB-Teams im Überblick:

24. September: Niederlande – Deutschland (Nations League/20.45 Uhr/RTL)

27. September: Deutschland – Griechenland in Augsburg (Nations League/20.45 Uhr/ARD)

1. Oktober: Deutschland – Serbien in München (Nations League/20.45 Uhr/ZDF)

4. Oktober: Griechenland – Deutschland (Nations League/20.45 Uhr/RTL)

13. November: Serbien – Deutschland in Belgrad (Nations League/20.45 Uhr/RTL)

16. November: Deutschland – Niederlande in Berlin (Nations League/20.45 Uhr/ARD)


Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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