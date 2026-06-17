Wutrede vor drei Jahren: Pikantes Wiedersehen für Thomas Tuchel

SID 17.06.2026 • 03:17 Uhr Es kommt zum Wiedersehen zwischen Thomas Tuchel und Clément Turpin. Drei Jahre nach der "Note sechs"-Wutrede gegen den Referee erklärt der deutsche Coach seinen Gefühlsausbruch von damals.

Englands Teammanager Thomas Tuchel geht ohne Vorbehalte in das pikante Wiedersehen mit Schiedsrichter Clément Turpin bei der Fußball-WM.

„Nein, er ist ein Top-Schiedsrichter“, sagte Tuchel auf die Frage, ob er angesichts der Ansetzung des Franzosen auf die Auftaktpartie der „Three Lions“ am Mittwoch (22.00 Uhr im LIVETICKER) in Dallas gegen Kroatien besorgt sei.

Als Tuchel wegen Turpin schimpfte: „Note sechs“

Dieser habe „absolut furchtbar“ gepfiffen: „Note sechs von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung an.“ Der heute 52-Jährige monierte, dass jede kleine Entscheidung gegen seine Mannschaft ausgefallen sei.

Nun erinnerte sich Tuchel zurück: „Er war mit meinem Verhalten während des Spiels nicht zufrieden, deshalb hat er mir die rote Karte gezeigt, und ich war mit seiner Leistung nicht zufrieden.“

Während der WM: Tuchel plant zusätzliches Testspiel

Als Trainer sei es immer besser, so der 52-Jährige, „nicht über den Schiedsrichter zu sprechen. Das ist vielleicht nicht immer möglich – es war ein emotionaler Abend, ein sehr wichtiges Champions-League-Spiel.“