SID 28.06.2026 • 05:01 Uhr Auf der Insel wächst die Skepsis, doch der Trainer glaubt an eine Steigerung der Stars um Harry Kane in der K.o.-Runde.

Nach dem glanzlosen Arbeitssieg zum Vorrundenabschluss hat Englands Teammanager Thomas Tuchel eine Steigerung in der heißen WM-Phase versprochen.

„Das Turnier beginnt mit der K.o.-Phase von Neuem. Je wichtiger die Spiele werden, desto stärker werden auch wir“, sagte er nach dem hart erkämpften 2:0 (0:0) gegen Panama, das den Three Lions den Gruppensieg gesichert hatte und versprach: „Wir werden uns steigern.“

Wie schon bei der Nullnummer gegen Ghana war England gegen Panama hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der starke Auftakt gegen Kroatien (4:2) blieb eine Ausnahme. Das Boulevardblatt Sun schrieb von „einer dieser allzu bekannten, eindimensionalen England-Shows“. Man müsse schon „sehr mutig“ sein, um auf eine Rückkehr der Three Lions nach East Rutherford zum Finale zu wetten. Der Guardian analysierte kurz und knapp: „So wie sie spielen, werden sie die WM nicht gewinnen.“

Tuchel? „Glaube nicht, dass er eine Ahnung hat“

Und auch die Experten machten gehörig Druck auf Tuchel: „Auch wenn einige der Starspieler heute ihre Stärken gezeigt haben, hat der Trainer viel herumprobiert und umgestellt. Ich glaube nicht, dass er eine Ahnung hat, wie seine beste Startelf aussieht. Das ist nicht gut“, sagte Roy Keane bei ITV.

Dennoch ermutigte Tuchel seine Spieler vor dem Sechzehntelfinale am Mittwoch in Atlanta gegen die Demokratische Republik Kongo, „diesen Moment zu genießen und zu feiern“. Nach dem ersten Etappenziel hätten es alle verdient, „mit einem Lächeln ins Flugzeug zu steigen“, sagte er.

Harry Kane und Jude Bellingham hatten mit ihren Treffern den ersten Platz in Gruppe L gesichert. „Sie machen uns gefährlich, sie machen uns zu einer Spitzenmannschaft“, sagte Tuchel.

Bellingham schwärmte vor allen von Kane, der nun Englands alleiniger WM-Rekordtorschütze ist. „Für mich ist er der beste englische Spieler aller Zeiten. Man zweifelt keine Sekunde daran, dass er den Unterschied machen wird“, sagte der Madrilene. Tuchel habe dazu in der Halbzeit „entscheidende Impulse“ gegeben: „Kompliment an den Trainer.“