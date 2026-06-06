TV-Expertin schießt gegen Nagelsmann

Philipp Heinemann , Ruth Hofmann 06.06.2026 • 11:31 Uhr Die Entscheidung von Julian Nagelsmann pro Manuel Neuer sorgt weiter für Diskussionen. TV-Expertin Kathrin Lehmann kritisiert den Bundestrainer.

TV-Expertin Kathrin Lehmann hat scharfe Kritik an Julian Nagelsmann und dessen Entscheidung pro Manuel Neuer geübt. In WM-Aktuell bei SPORT1 hinterfragte die ehemalige Fußball- und Eishockeyspielerin vor allem die Art und Weise, wie Oliver Baumann wieder ins zweite Glied geschoben wurde.

„Ich verstehe es einfach nicht, es macht mich wütend, wie man mit Oliver Baumann umgegangen ist“, schimpfte Lehmann mit Blick auf Nagelsmann: „Es ist für mich unerklärlich, wie man in der heutigen Situation mit all den Medien so unprofessionell kommunizieren kann – und immer von Werten spricht. ‘Wir wollen ein Team sein’, und dann geht man so mit jemandem um!“

Nagelsmann hatte den eigentlich zurückgetretenen Neuer kurz vor der WM-Nominierung zurück ins Team geholt, Baumann musste die Nummer eins wieder abtreten.

Nagelsmann? „Der einzige Gewinner ist Baumann“

Für Lehmann war schon die Diskussion um das deutsche Tor unverständlich, da Baumann über Jahre hinweg als Top-Torhüter aufgetreten sei.

Ein Neuer-Comeback hätte sie nur zu einem früheren Zeitpunkt gutgeheißen. „Aber garantiert nicht so. Denn eins ist klar: Es gibt nur Verlierer. Und der einzige, der gewinnt, ist Baumann.“

Lehmanns These zu dem TSG-Keeper: „Wenn er nicht spielt und Neuer kriegt ein Ei, dann sind es Neuer und Julian Nagelsmann, die verlieren.“ Baumann würde dann gut dastehen: „Und er hat teamlike gesagt, es geht um Deutschland, er war immer loyal und hat sich nicht geäußert. Wir reden von Werten – für mich ist Baumann der Gewinner, egal was passiert.“

Neuer wird derweil auch die WM-Generalprobe gegen die USA verpassen. Sollte er beim deutschen Turnierauftakt gegen Curacao auflaufen können, wäre es seine erste Partie seit knapp einem Monat.

„Bei jedem Abschlag zuckt ganz Deutschland zusammen“

„Die Unsicherheit ist ja: Bei jedem Abschlag, den Manuel Neuer schlägt, da zuckt ja ganz Deutschland zusammen, weil du nicht weißt, ob die Wade hält“, sagte Lehmann.

Generell ist sie von Neuers Qualitäten komplett überzeugt, zudem habe dieser seinen Körper im Griff: „Wenn Manuel Neuer sagt: Ich kann – dann wird das halten. Er weiß es, aber die ganze Nation nicht.“