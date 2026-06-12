WM 2026: Wird Undav Torschützenkönig? "Kane zählt nicht"

Vincent Wuttke 12.06.2026 • 21:03 Uhr Deniz Undav will bei der WM für Furore sorgen. Der DFB-Stürmer scherzt über Harry Kane.

Deniz Undav kommt nach einer starken Saison beim VfB Stuttgart mit breiter Brust zur WM. Der Angreifer zeigt sich vor dem Auftakt gegen Curacao (Sonntag 19 Uhr MESZ im LIVETICKER) bestens gelaunt und scherzt bei der Pressekonferenz bei einer Frage über Bayern Münchens Überflieger Harry Kane.

Undav scherzt über Kane

Als ein Journalist vom 29-Jährigen wissen wollte, ob Undav als Vize-Torschützenkönig der Bundesliga bei der WM noch eine Schippe drauflegt, stellte der Rechtsfuß zunächst lachend klar: „Gefühlt bin ich Torschützenkönig geworden, weil Harry nicht zählt. Das ist unfair.“

Dann verriet Undav, wie er sich fühlt: „In der Form meines Lebens? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gut drauf, so wie in der Vizemeisterschaft. Falls ich Spielzeit bekommen sollte, versuche ich meine Leistung zu bringen, um es auf dem höchsten Niveau zu zeigen.“

Im Sturm des DFB kämpft der Stuttgarter um Minuten gegen seine Konkurrenten Kai Havertz von Arsenal und Nick Woltemade von Newcastle United. Vor allem im Test gegen Finnland sammelte Undav mit zwei Toren und einem Assist viele Pluspunkte bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dieser hatte Undav noch im März öffentlich kritisiert.