Völler nimmt sich Müller und Klopp zur Brust - auf seine Art

Christopher Mallmann 14.06.2026 • 20:07 Uhr Die TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller sorgen weiter für Aufsehen. Rudi Völler greift ein.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich in der Experten-Diskussion um Thomas Müller und Jürgen Klopp zu Wort gemeldet – und sich beide zur Brust genommen.

„Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, uns noch mal zusammenzusetzen und ein paar grundsätzliche Dinge zu besprechen. Das tut ganz gut, glaube ich schon“, sagte Völler vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei Magenta TV.

Hatten Müller und Klopp zunächst heiter gewirkt, wurden beide plötzlich sehr ernst.

Klopp lacht Spitze weg

„Ich setze mich immer gern mit dir zusammen, Rudi“, sagte Müller, dann drehte er sich zu Moderator Johannes B. Kerner und zum Kollegen Klopp um: „Ich weiß nicht, wie das für euch beide gilt.“

Klopp lachte und antwortete mit dem berühmt gewordenen Wort „noch“, das in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt hatte.

Schon Minuten zuvor war die Stimmung zwischen Völler und den Magenta-Experten angespannt gewesen.

Völler hat einen Rat für Müller

Als es um Müllers Zukunft nach Ablauf der aktiven Karriere ging, sagte Völler: „Jürgen kann ihm auch einen Tipp geben. Und das meine ich hier ernst – bei euch ist Ernst ja ein bisschen schwieriger, ihr seid ja mehr für die Komik zuständig.“

Völlers Anliegen: „Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um ein wenig mehr zu verstehen. Wir haben ja alle das Gefühl, wir wissen alles. Ich glaube, wenn man nochmal einen Trainerschein macht, hilft das, egal, was du später noch machst. Und der Jürgen ist ja ein wunderbares Beispiel mit seiner tollen Karriere, die er gemacht hat.“